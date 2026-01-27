Parque de la Kennedy cerrará siete meses por reconstrucción de $2,1 millones

El espacio permanecerá cerrado desde el 28 de enero mientras se ejecutan obras que incluyen nuevas canchas

El parque de la Kennedy cuenta con una pista de trote.

El parque de la ciudadela Kennedy, también conocido como Parque Clemente Yerovi, cerrará al público desde este miércoles 28 de enero de 2026 debido a una reconstrucción integral anunciada por el Municipio.

La intervención tendrá una inversión de $2,1 millones y un plazo estimado de siete meses.

Según el Municipio, liderado por Aquiles Álvarez, el proyecto busca transformar el espacio en un entorno moderno, seguro y sostenible, luego de detectar varios problemas estructurales.

Como fase previa a la obra, según el Municipio, se realizaron jornadas de socialización con los moradores del sector, que incluyeron reuniones barriales, visitas puerta a puerta y la entrega de volantes informativos. En estos encuentros se explicó el alcance del proyecto y el cronograma de ejecución.

¿Qué trabajos se realizarán en el parque de la Kennedy?

Ante las dudas ciudadanas, el Municipio detalló que la obra contempla la reconstrucción de las pistas de trote y ciclismo, las cuales presentaban fisuras, desniveles y huecos. Además, se crearán nuevas áreas deportivas, culturales, infantiles y geriátricas.

Una parte de la pista en el parque de la ciudadela Kennedy, norte de Guayaquil. Cortesía

El proyecto también incluye la instalación de iluminación LED, pérgolas y un sistema de riego automatizado, así como la siembra de nuevas especies arbóreas.

Uno de los ejes principales de la intervención será la reconstrucción de las tres canchas deportivas: una cancha de fútbol con césped sintético y dos canchas multiuso. Estas áreas contarán con cerramiento metálico, graderíos, zonas de descanso techadas, además de un bloque de baños y duchas destinado a los deportistas.

Asimismo, la plazoleta central, donde se ubica el monumento al expresidente Clemente Yerovi Indaburu, será intervenida con trabajos de mantenimiento.

