Aquiles Álvarez asume responsabilidad por muerte de entrenador en Parque Samanes

El alcalde de Guayaquil pidió disculpas y aseguró que el Municipio asume la culpa institucional por la tragedia

El Concejo Cantonal de Guayaquil sesionó este jueves 22 de enero de 2026, bajo la dirección del alcalde Aquiles Álvarez, en una jornada que transcurrió sin mayores novedades hasta el cierre de la cita, cuando la concejala Ana Chóez puso sobre la mesa el caso del entrenador que murió electrocutado en el Parque Samanes, hecho que ha generado conmoción en la ciudad.

Durante su intervención, Chóez pidió claridad institucional y cuestionó la falta de información oficial sobre lo ocurrido.

“Creo, compañeros concejales, que es el momento de buscar una claridad institucional frente a varias situaciones que se han expresado”, señaló ante sus colegas.

Indicó que ha solicitado un informe detallado sobre las acciones ejecutadas tras el incidente y un plan de contingencia, ya que, aseguró, ha recibido mensajes de ciudadanos que cuestionan al Municipio por el cobro del uso de canchas.

El cruce entre Ana Chóez y Aquiles Álvarez

Ante esto, el alcalde Aquiles Álvarez interrumpió a la concejala y descartó cualquier relación entre el cobro de las canchas y el fallecimiento del entrenador.

“No tiene nada que ver cobrar o no. Son situaciones que se han dado”, afirmó el burgomaestre.

Chóez insistió en que familias habrían advertido previamente sobre riesgos en el parque, pero Álvarez respondió que no existieron advertencias formales antes del hecho.

Cortesía

El alcalde explicó que, de acuerdo con el informe técnico preliminar, el entrenador habría ingresado por una zona no habilitada del parque.

“El profesor no debía cruzar por debajo de la malla. Quiso ahorrarse el trayecto para recoger unas pelotas, vio el hueco que usualmente usaba, había llovido, el terreno estaba empapado y lamentablemente se electrocutó”, detalló Álvarez.

Asimismo, confirmó que la causa de la muerte fue una descarga eléctrica y, argumentó, que el seguro del Municipio ha cubierto todos los gastos, además de que se solicitó una autopsia para esclarecer completamente el caso.

Muerte en Parque Samanes: Aquiles Álvarez responde

Aquiles Álvarez recalcó que el Municipio asume la responsabilidad institucional.

“Más allá del error del profesor, siempre va a ser culpa nuestra. Es un problema nuestro, lo asumimos y pedimos disculpas”, enfatizó.

Finalmente, indicó que tras el incidente se han tomado medidas de seguridad adicionales en el Parque Samanes para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

