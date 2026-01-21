Profesor muere en parque Samanes: Aquiles Álvarez pide esperar resultados de autopsia

Un profesor de fútbol murió en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil, mientras daba clases a un grupo de niños, la tarde del martes 20 de enero. La víctima ha sido identificada como Juan Gregorio Garcés Lucas.

De acuerdo con testigos, un balón salió del campo donde Garcés entrenaba a un grupo de niños y, al intentar recuperarlo, el docente habría hecho contacto con un cerco, momento en el que presuntamente sufrió una descarga eléctrica.

En videos viralizados en redes sociales, se observa a ciudadanos intentando reanimar a Garcés con maniobras de RCP, pero finalmente el profesor murió en el sitio. A su alrededor, los alumnos eran testigos de esa dramática escena.

En un comunicado, la empresa pública Parques EP señaló que Garcés falleció "producto de una descarga eléctrica en circunstancias que se encuentran en investigación". Luego del hecho, el área fue cerrada en forma preventiva.

Aquiles Álvarez sobre muerte en parque Samanes: "Queremos ser cautos, vamos a esperar la autopsia"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó que aún no está confirmada la causa de la muerte del profesor en el parque Samanes y pidió esperar los resultados de la autopsia.

“Más allá de que el comunicado de Segura EP haya hecho referencia a una supuesta electricidad en unas rejas, no está confirmado”, señaló el alcalde durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 21 de enero.

Álvarez indicó que también se maneja otra hipótesis preliminar, basada en versiones recogidas en el sitio. “También se habla de que, lamentablemente, según la gente que está por ahí, hubo un ataque epiléptico al profesor y sufrió un paro cardíaco”, explicó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de esperar el informe forense para aclarar lo ocurrido: “Vamos a esperar la autopsia y a aclarar este tema”.

El alcalde recalcó que el Municipio actuará con cautela y transparencia una vez que exista confirmación oficial. “Nosotros cuando escuchamos que fue una descarga eléctrica nos sorprendimos, porque no pasa eso en el parque Samanes”, dijo, y aseguró que no se ocultará información.

“Lo peor es mentir y querer tapar las cosas (...) Si se ratifica que es por una descarga eléctrica, por supuesto que vamos a dar la cara y vamos a asumir lo que tengamos que asumir. Y si es por otro tema, también lo vamos a comunicar”, manifestó el alcalde.

