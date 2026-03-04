Expreso
Referencia. El Centro de Matriculación Bicentenario ahora atiende en el antiguo aeropuerto de Quito, en la intersección de las avenidas De la Prensa y Amazonas.ARCHIVO

¿Dónde está ubicada la nueva sede de la AMT en Quito?

Centro de Matriculación Bicentenario estrena nueva sede en el antiguo aeropuerto de Quito desde el 2 de marzo

Desde el lunes 2 de marzo de 2026, el Centro de Matriculación Bicentenario opera en una nueva sede ubicada en las instalaciones del antiguo aeropuerto de la capital. El punto de atención se encuentra en la intersección de las avenidas De la Prensa y Amazonas, en el norte de la ciudad.

El director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez, informó que las oficinas que funcionaban en el Parque Bicentenario dejarán de atender en ese espacio para trasladarse a un sitio cercano, sobre la avenida Amazonas y pasaje Amazonas, dentro del antiguo aeropuerto capitalino.

Nuevo modelo de gestión y mejores servicios

Martínez explicó que este cambio responde a un proceso de mejora en el modelo de gestión institucional, con el objetivo de optimizar la atención ciudadana y concentrar más servicios en un solo lugar.

En la nueva sede, los usuarios podrán realizar todos los trámites vehiculares, entre ellos:

Documentos administrativos de matriculación

Trámites para transporte comercial

Revisión técnica vehicular

Entrega de placas

El nuevo b está ubicado a tres cuadras del punto anterior, sobre la avenida De la Prensa en sentido norte–sur, específicamente en el área donde antes operaba el arribo nacional del antiguo aeropuerto.

En los alrededores, los usuarios también podrán acceder a un balcón de servicios del Municipio de Quito. Además, hacia el sur se ubican el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito y el propio Parque Bicentenario, lo que facilita realizar varios trámites en un solo recorrido.

Horario de atención

La atención al público se mantiene de lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:30.

La AMT inició la revisión técnica vehicular para los automotores cuyas placas terminan en 1 y 2. La medida rige desde el 3 de marzo  y responde a los inconvenientes generados por el cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), así como al retraso en el inicio del proceso de matriculación vehicular a escala nacional.

