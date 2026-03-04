Rivadeneira sobre posible reelección de Aguiñaga: "La fuerza electoral es de la RC"

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, recordó que hay cuadros importante, pero no indispensables

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, asegura que, aunque existan perfiles relevantes, el verdadero peso electoral lo pone la estructura del movimiento y no los nombres individuales. En exclusiva para EXPRESO, Rivadeneira analiza el escenario para la Prefectura del Guayas en 2027 y ratifica que "nadie es indispensable" en el proyecto político.

"Quien pone la fuerza electoral es la Revolución Ciudadana"

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, analizó el complejo escenario electoral para la Prefectura del Guayas en 2027. Ante una eventual competencia contra su excoidearia Marcela Aguiñaga, Rivadeneira reconoció la trayectoria de los cuadros, pero enfatizó que el músculo político reside en la organización.

"Hay que estar claros que quien pone la fuerza electoral prioritaria es la Revolución Ciudadana", afirmó Rivadeneira. La dirigente lamentó las deserciones recientes, señalando que abandonar el proceso es una decisión personal, pero que el proyecto político continuará su camino con nuevos nombres.

La Revolución Ciudadana arrebató Guayaquil y Guayas al Partido Social Cristiano con Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, respectivamente. Archivo.

"Ningún cuadro es indispensable": El mensaje a la militancia

Rivadeneira fue tajante al señalar que la organización está por encima de las individualidades. A pesar de la relevancia que tuvo Marcela Aguiñaga como autoridad del correísmo tras ganar la Prefectura en 2023, la presidenta del movimiento recordó que la idoneidad de los perfiles la garantiza la lista 5 ante la población.

El escenario de la Prefectura del Guayas hacia 2027

Actualmente, existe incertidumbre sobre si Aguiñaga buscará la reelección o bajo qué plataforma lo haría. Sin embargo, la dirigencia del correísmo ya se prepara para defender su principal bastión electoral en la provincia. Rivadeneira apeló a la conciencia de los cuadros territoriales para priorizar el aporte colectivo sobre las aspiraciones personales.

