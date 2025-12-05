Marcela Aguiñaga y su salida de RC: El impacto político de su renuncia

La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, dejó la Revolución Ciudadana y habló de "un nuevo capítulo" sin el correísmo

Marcela Aguiñaga habló de que comenzará "un nuevo capítulo" sin el correísmo, el cual apuntaría a las seccionales de 2027, observan analistas.

La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su salida del movimiento Revolución Ciudadana (RC), después de haber sido cuestionada varias veces por el líder de esa agrupación política, Rafael Correa. El origen de las discrepancias fue la reunión que ella mantuvo con Lourdes Tibán, opositora del expresidente.

Luego del anuncio, que realizó la noche del miércoles en un video, Aguiñaga aseguró que se desafiliará del movimiento, el cual tiene previsto renovar su directiva en el próximo año. También habló de "un nuevo capítulo" alejada del correísmo, el cual podría apuntar a las próximas elecciones, cuya decisión impactaría en las filas de la organización.

Para el analista político, Matías Abad, la salida de Aguiñaga "representa una pérdida de capital político territorial del correísmo y una advertencia de que, si el partido no se renueva, podrían generarse más bajas y hasta animar a otras figuras representativas a seguirla".

Abad prevé que las consecuencias de esa separación podrían impactar en los resultados de las elecciones seccionales del 2027. "Si se reconfigura con habilidad podría alcanzar su reelección y liderar una vía electoral alternativa, por fuera del correísmo, que aglutine al centro hacia la izquierda".

Un criterio similar manifiesta el consultor político, Alejandro Zavala, quien menciona cuál podría ser la tienda política que, eventualmente, cobijaría a la prefecta. "Para mí, Marcela va a RETO con Aquiles (Álvarez) y desde allí empiezan juntos a construir un proyecto de tercera vía de la izquierda, a adherir cuadros de la Sierra, van por las seccionales", expresó en sus redes sociales.

La RC, por su parte, minimizó la salida de la prefecta. En un comunicado difundido luego del anuncio de Aguiñaga, el buró del movimiento correísta manifestó que "nadie está obligado a permanecer" y que "nadie es imprescindible" en la organización.

