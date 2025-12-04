Lourdes Tibán, ¿la piedra de la discordia entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga?

Finalmente, la prefecta del Guayas anunció su salida de la Revolución Ciudadana. El capítulo Tibán no fue el único detonante

Aquiles Álvarez (i), alcalde de Guayaquil; Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi; y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, en el Palacio Municipal de Guayaquil.

La prefecta del Guayas y figura histórica del correísmo, Marcela Aguiñaga, finalmente dejó la Revolución Ciudadana. El conflicto a la interna de ese movimiento estalló después de que ella apareció en un video junto a la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Pero ese no fue el único motivo para su salida.

En un video publicado en sus redes sociales, Aguiñaga señaló: “Hoy doy un paso difícil y doloroso. Y me he tomado el tiempo necesario para reflexionar en calma por el profundo respeto y cariño que le tengo al presidente Rafael Correa y por todo el camino que recorrimos juntos. Por eso, el día de hoy anuncio mi salida del movimiento Revolución Ciudadana".

El momento que expuso la crisis

Aguiñaga apareció junto al alcalde Aquiles Álvarez y Tibán en el balcón del Palacio Municipal de Guayaquil. Esto a propósito del anuncio de una mancomunidad para el Río Guayas. Después, el encuentro incluyó un recorrido en una embarcación en la que ambas prefectas compartieron entre risas su visión sobre la iniciativa.

El encuentro no cayó bien en el núcleo duro del correísmo, representado por el expresidente y sentenciado en el Caso Sobornos Rafael Correa, y la actual dirigente del movimiento, Luisa González.

Sobre el encuentro, Correa diría: “Después de salir con Lourdes Tibán bajo el argumento de que no hay 'banderas políticas' para trabajar —que sí las hay, como también debe haber dignidad— seré el primero en oponerme a la reelección de Marcela Aguiñaga".

Solo un detonante

Sin embargo, el conflicto a la interna empezó mucho antes y estuvo relacionado con la pugna entre dos grupos al interior de la RC. Uno que abogaba por un cambio en el liderazgo y era crítico sobre el rol de Luisa González. El otro, más cercano a esta última y a la línea dura aliada a Correa.

Todo esto ocurría en medio de la convocatoria a una nueva convención nacional para elegir a la nueva directiva.

Sin embargo, la crisis en el correísmo se reveló por una carta en la que firmaban las autoridades provinciales del Guayas (Marcela Aguiñaga), Azuay (Juan Cristóbal Lloret), Pichincha (Paola Pabón), Manabí (Leonardo Orlando) y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

La Revolución Ciudadana sostiene que “nadie es imprescindible” y llama a quien no coincida a salir. Archivo

En la misiva, los firmantes señalaron: “hoy (el proyecto político) enfrenta una crisis que se refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumado a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna”.

¿Qué ha dicho Tibán?

Lourdes Tibán ha sido una férrea crítica del correísmo. Ha lanzado dardos constantemente al líder de la RC y la actual coyuntura no fue la excepción. Tras la polémica en el correísmo por su encuentro con Aguiñaga, la prefecta de Cotopaxi dijo: “Mi solidaridad con Marcela Aguiñaga, es difícil para algunos políticos frustrados entender que las mujeres que ejercen un cargo, deben tomar decisiones sin consultar a patrones tóxicos”.

Ahora, una vez que se conoció la salida de Aguiñaga, Tibán volvió a referirse al tema y expresó, nuevamente, un sentido mensaje a la prefecta del Guayas. “Jamás, jamás a las mujeres nos pueden doblegar porque no pensamos igual que los capataces o los mayordomos”, dijo.

