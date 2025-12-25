Cinco personas fueron asesinadas en dos ataques armados durante Navidad en Salitre

Hechos ocurrieron frente al estadio y en la cooperativa Buenos Aires, donde sicarios ejecutaron a víctimas en cuatro horas

La llegada de la Navidad a Salitre, en la madrugada de este jueves 25 de diciembre, se convirtió en angustia, dolor y llanto, tras registrarse dos ataques armados casi simultáneos que dejaron cinco personas acribilladas en los exteriores del estadio y en la cooperativa Buenos Aires, al norte.

Las primeras víctimas fueron Francisco Alberto Jiménez Francisco, de 18 años, y un menor de 15 años, quienes se transportaban en una motocicleta por la avenida Jaime Roldós, frente al estadio del cantón. A punta de plomo fueron bajados del liviano vehículo, falleciendo en el lugar Jiménez debido a los múltiples disparos que recibió en la cabeza y el tórax.

El menor que lo acompañaba quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Oswaldo Jervis Alarcón, de la localidad.

Según testigos, que prefirieron no identificarse por temor a represalias, a las 21:30 del miércoles 24 de diciembre, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta les cerraron el paso a Jiménez y a su amigo, descargándoles una ráfaga de disparos, para luego huir con dirección al centro del cantón.

En la madrugada de ayer se confirmó el fallecimiento del adolescente en el mencionado hospital.

Tras este ataque armado, a tres cuadras de la escena del crimen, frente a la puerta de ingreso a la Unidad de Tránsito Municipal, agentes de la Policía del Servicio Preventivo encontraron abandonada una motocicleta de color negro, que se presume estaría relacionada con el doble crimen, por lo que hasta ayer se le realizaban varias pericias.

Cuatro horas después, a la 1:30 de ayer, se produjo un segundo ataque armado, en el que tres hombres fueron acribillados en una calle de la cooperativa Buenos Aires, a dos cuadras de la primera escena.

Hasta las 10:30 de ayer, las tres víctimas, que presuntamente serían extranjeras, no habían sido identificadas y permanecían en la morgue del cantón.

El fiscal César Matías inició de oficio una investigación para confirmar o descartar si estos cinco sicariatos guardan relación entre sí. En tanto, agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) realizaban diversas pericias.

Los familiares de Jiménez y del menor de edad, visiblemente afectados por el dolor, evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.

En la ciudadanía hay preocupación por la violencia

“La alegría de la Navidad se terminó en Salitre. Estamos con miedo por este incremento de violencia; en menos de dos días hay cinco muertos y dos heridos. Perdimos el patrullaje constante de la Policía”, señaló Guillermina Mota, habitante del centro del cantón.

Por su parte, Carlos Jurado, residente de la cooperativa Buenos Aires, manifestó que los tres hombres ejecutados, al parecer, tenían algún tipo de negocio en el cantón.

“Solo de vista los conocíamos. Pedimos la intervención inmediata de las autoridades y de los militares. Mi familia y yo no pudimos cenar el pavo ni disfrutar de unas copas de vino por esta matanza que mantiene en zozobra a todo el cantón; nos arruinaron la Navidad”, recalcó el comerciante, de 50 años.

Hasta el cierre de esta edición, el jefe del Distrito Policial de Salitre no se pronunciaba sobre estas muertes, que mantienen alarmada a la población

