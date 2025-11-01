Inseguridad en Salitre: Una veintena de militares llegó en medio de ola de crímenes

En este cantón de Guayas se han cometido ocho crímenes en doce días

Se desconoce hasta cuándo estarán los militares en Salitre, que ha registrado ocho asesinados en doce días.

Más de 20 miembros de Fuerzas Armadas arribaron este sábado 1 de noviembre a Salitre (Guayas) para sumarse a los operativos que ejecutan la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

RELACIONADAS Ola de sicariatos paralizan eventos municipales en Salitre

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró alerta naranja, tras los ocho asesinatos cometidos entre los pasados 19 y 30 de octubre.

Entre las resoluciones del COE se detallan las siguientes medidas:

Cambio temporal de la jornada educativa presencial a modalidad virtual, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad

Limitación de la circulación de más de dos adultos en motocicleta

Restricción del tránsito de vehículos sin placas y prohibición de la circulación de automotores con vidrios polarizados fuera del rango permitido por la ley

Bares, discotecas, karaokes y establecimientos de diversión nocturna solo podrán atender hasta las 23:00

Comerciantes esperan reactivación en el feriado

Comercio en Salitre es afectado por varios ataques violentos: "las ventas han bajado" Leer más

Fernando Jiménez, del Consejo de Seguridad del cantón Salitre, manifestó a EXPRESO que no se puede revelar el tiempo que permanecerán los militares en la zona.

Mientras tanto, César Aldaz, comerciante de la playa Santa Marianita, expresó que tras los hechos violentos de los últimos días el comercio en la localidad ha disminuido en 70 %.

“Esperamos reactivación en este feriado, ya que las autoridades han redoblado los controles en la playa, en el malecón y en otros sitios turísticos”, señaló Gina Cedeño, propietaria de un restaurante de comidas típicas del centro del cantón.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí