Asesinato de Fernando TV: Violencia en Salitre se agudiza con 6 crímenes en diez días

Álex Fernando Álvarez Vera, conocido como Fernando TV, fue asesinado por sicarios cuando jugaba fútbol en una cancha

La ciudadanía acudió hasta la cancha donde fue asesinado Fernando Álvarez, más conocido como Fernando TV.

Magaly Vera trataba de sacar fuerzas para soportar la inesperada partida de su hijo Álex Fernando Álvarez Vera, quien fue acribillado dentro de la cancha de fútbol del coliseo del cantón Salitre en la provincia del Guayas.

Mientras la mujer se lamentaba, sus allegados retiraban el cadáver de la morgue entre lágrimas y lamentos, pues aseguraban que su ser querido no tenía enemigos y que su muerte es un verdadero misterio.

Álvarez, de 28 años, era desde hace más de cuatro años el administrador de la página digital de noticias locales Fernando TV. A las 18:30 del martes pasado, mientras jugaba fútbol con sus amigos en el coliseo Juan Carlos Macías, un sujeto con gorra y vestido de negro ingresó al campo deportivo.

Al ver a Álvarez solo, cerca del arco, le descargó una decena de disparos, ante la mirada atónita de sus amigos, quienes no pudieron hacer nada para detener al sicario, quien corrió hacia la calle y se embarcó en una moto, en la que lo esperaba otro individuo, según relataron los moradores del sector.

Los habitantes están aterrorizados por esta ola de violencia, ya que en los últimos diez días se han registrado seis asesinatos bajo la modalidad de sicariato en diferentes sectores.

Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) realizaban varias pericias para confirmar o descartar si estos crímenes tienen relación entre sí.

Álvarez era muy conocido por su trayectoria de más de una década como maestro de ceremonias, coreógrafo y comunicador de las noticias del cantón.

El alcalde Milton Moreno Pérez y otras autoridades expresaron su nota de pesar a los familiares de Álvarez, a quien conocían como Fernando TV.

“Fueron más de 20 disparos los que se escucharon dentro del coliseo, y a los tres minutos nos enteramos de la muerte de Fernando, quien era muy querido por ayudar siempre a la comunidad con obras solidarias”, comentó una habitante del sector.

identificaron a víctimas de otros crímenes

Mientras, las autoridades confirmaron la identidad de los acribillados en la playa del cantón y en el sector de la bajada del puente del recinto Durán Chiquito, el pasado domingo.

Se trata de los turistas Rubén Darío Arroyo Cortez y Marcos Moisés Costales Macías, ambos de 34 años y oriundos de Guayaquil, así como Leonardo Leonel León Peñafiel, de 26 años.

