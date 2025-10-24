Comercio en Salitre es afectado por varios ataques violentos: "las ventas han bajado"

En algunos negocios de este cantón de Guayas no hubo atención por miedo a la violencia

Un comerciante herido recibió atención médica en Salitre y luego fue trasladado a Guayaquil.

Con un disparo en el cuello, Manuel Cercado Narváez luchaba por su vida en un hospital de Guayaquil, luego de resultar herido, el jueves 23 de octubre, durante un ataque armado registrado en el sector La Victoria, a tres minutos de la cabecera cantonal de Salitre, en la provincia del Guayas.

Varios negocios de la Capital Montubia del Ecuador no abrieron sus puertas al público este viernes 24 de octubre por miedo ante los hechos violentos de las últimas horas.

Hace cinco días, en el centro de la urbe, el dueño de una tercena de carnes, de 46 años, fue acribillado dentro de su negocio.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar la motivación del crimen y dar con el paradero de los gatilleros que, tras ejecutar al comerciante, huyeron en una motocicleta.

Las autoridades realizaban pericias en el sector La Victoria para esclarecer la tentativa de asesinato contra Cercado, de 27 años, quien, según sus conocidos, se dedica a la venta de choclo y otros productos agrícolas.

Sube la violencia, bajan las ventas

“Desde el domingo, cuando ocurrió el crimen de un comerciante, las ventas han bajado. Con el segundo caso, registrado en La Victoria en las primeras horas de este fin de semana, no se ha vendido nada. Esperamos que la Policía y los militares sigan realizando operativos para que la ciudadanía se sienta más segura y los clientes vuelvan a comprar como antes”, comentó la propietaria de una despensa del sector La Boca, quien prefirió omitir su nombre, por temor.

El jefe encargado del distrito policial de Salitre, hasta el cierre de este reportaje, no se había pronunciado sobre este segundo caso.

La víctima, tras ser atendida de emergencia en el hospital local, fue trasladada con resguardo policial en una ambulancia hacia Guayaquil, donde recibía atención médica.

