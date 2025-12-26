Manchester United vs Newcastle HOY: canal y dónde ver EN VIVO la Premier League

Los Diablos Rojos y las Urracas protagonizan el partido del Boxing Day, en un duelo marcado por bajas y números irregulares

La Premier League presenta un único partido este 26 de diciembre: Manchester United vs Newcastle, duelo estelar del Boxing Day. El encuentro se disputará en Old Trafford y abrirá la decimoctava jornada, concentrando la atención mundial en uno de los choques clásicos del fútbol inglés.

Aunque el Manchester United ha perdido protagonismo competitivo en las últimas temporadas, su peso histórico mantiene alto interés. Enfrente estará el Newcastle United, otro animador habitual del torneo. Ambos atraviesan un momento irregular, lejos de la pelea directa por los primeros puestos de la Premier League.

Bajas sensibles en el United

El equipo dirigido por Ruben Amorim llega condicionado por múltiples ausencias. No estarán Kobbie Mainoo ni el capitán Bruno Fernandes, fuera hasta el próximo año. A ellos se suman Harry Maguire y Matthijs de Ligt, lo que reduce las variantes defensivas y de liderazgo del conjunto local.

Bruno Fernandes (c), capitán del United, no estará disponible ante Newcastle por lesión. CORTESÍA

Números y antecedentes recientes

El Manchester United suma 26 puntos y solo ganó uno de sus últimos cuatro partidos, ubicándose séptimo. Newcastle, con 23 unidades, presenta un registro similar. Los antecedentes favorecen a las urracas, ganadoras de cinco de los seis enfrentamientos más recientes entre ambos clubes.

Posible alineación del Manchester United

Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Ugarte, Casemiro, Dalor, Dorgu; Mount, Cunha, Sesko.

Posible alineación del Newcastle

Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Tonalli, Ramsey, Guimaraes; Murphy, Gordon, Woltemade.

Canal y dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Newcastle

Día: viernes 26 de diciembre

Hora: 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: Old Trafford, Mánchester

Canales de TV y streaming: ESPN y Disney Plus

La jornada continuará con siete partidos el sábado 27 de diciembre y dos más el domingo 28 de diciembre.