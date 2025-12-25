Traspaso de Luka Doncic, Thunder campeones y Knicks: el año que sacudió la NBA

El esloveno marcó un 2025 en el que dio la sorpresa, pero se confirmó como la estrella que sigue siendo aún en los Lakers

El esloveno de 26 años, aunque sorprendió con su pase, pudo confirmar su nivel de estrella a hora con Lakers.

El traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers sacudió los cimientos de la NBA y marcó el arranque de un 2025 tan imprevisible como intenso, año en el que los Oklahoma City Thunder desafiaron también la lógica antidinastías de la liga y en el que Adam Silver dirigió su mirada hacia Europa con la ambición de impulsar una nueva competición en el viejo continente. Todo eso marcó el año que está por cerrar

En el caso de la estrella angelina, las alarmas saltaron la madrugada del 2 de febrero. Shams Charania, una de las fuentes más fiables del baloncesto estadounidense, informó que los Dallas Mavericks traspasaban a su jugador referente (Doncic) a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis.

El camisetazo de Luka Doncic que nadie creyó posible

El traspaso, casi inexplicable, llevó a muchos a pensar que se trataba de una broma o, incluso, de que a Charania le habían ‘hackeado’ el teléfono. Y es que Doncic se encontraba en la cama, a punto de quedarse dormido, cuando recibió la noticia.

Meses después, en noviembre, el propietario de los Mavericks, Patrick Dumont, sucumbió a la presión y destituyó al mánager general Nico Harrison, señalado como el principal artífice de una operación catastrófica que la afición nunca llegó a perdonar.

El DEBUT de LUKA DONCIC con Los Angeles Lakers



💫14 puntos

💫5 rebotes

💫4 asistencias

💫23 minutos



🗓️En su primer partido desde el 25 de diciembre.



Comienza una nueva etapa en LA 💜💛 pic.twitter.com/rYMBePdhUZ — NBASpain (@NBAspain) February 11, 2025

Dallas gana el draft y apuesta por Cooper Flagg

Tras la salida de Doncic a los Lakers, los ‘Mavs’ protagonizaron una sorpresa mayúscula al ganar la lotería del ‘draft’ con solo un 1,8 % de opciones, desatando todo tipo de especulaciones. Harrison eligió a Cooper Flagg, uno de los mayores prodigios del baloncesto universitario que despierta grandes expectativas.

Dinastía en Oklahoma City

Thunder se coronó 2024-2025 liderado por Shai Gilgeous-Alexander. Cortesía

El 2025 también coronó a un nuevo campeón de la NBA, los Oklahoma City Thunder liderados por Shai Gilgeous-Alexander, elegido ‘MVP’ de la temporada regular y de las Finales.

Una franquicia joven, construida desde el draft, que ha logrado retener a sus principales piezas -Jalen Williams y Chet Holmgren- y sentar las bases de un proyecto a largo plazo, desafiando las estrictas normas financieras que dificultan la formación de dinastías en la liga.

En los últimos siete años, siete equipos distintos se han proclamado campeones, un dato del que la NBA presume y que ha impedido que surja un nuevo dominador capaz de suceder a los Golden State Warriors.

Tras proclamarse campeones de liga, los Thunder arrancaron la nueva temporada de manera arrolladora, igualando el mejor inicio de la historia de los Warriors, con un balance de 24 victorias y solo una derrota.

Knicks rompen una sequía de 52 años

Otro de los hechos relevantes del año fue cuando los New York Knicks destituyeron a Tom Thibodeau tras caer en la Final del Este ante los Indiana Pacers, un giro que desconcertó a muchos, ya que había llevado a la franquicia a sus cotas más altas en 25 años.

Más aún cuando los Knicks no contaban con un recambio claro. Tras un intenso proceso de búsqueda se decantaron por Mike Brown, entonces sin equipo tras su despido de los Sacramento Kings al inicio de la temporada.

El arriesgado movimiento ha dado ya sus frutos: este diciembre, los Knicks se coronaron en la NBA Cup tras derrotar a los San Antonio Spurs, poniendo fin a una larga travesía del desierto y conquistando su primer título en 52 años, desde el anillo de 1973.

