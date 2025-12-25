Alcaraz reaparece con un “Seguimos... Feliz Navidad” y sin hablar de Ferrero

El número uno del tenis mundial continúa sin revelar el por qué rompió con su entrenador tras más de 7 años

Carlos Alcaraz reapareció este jueves 25 de diciembre en redes sociales, una semana después de romper con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero, publicando varias fotos entrenando en El Palmar (Murcia), con un “Feliz Navidad” y un “Seguimos”, en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.

RELACIONADAS Piero Hincapié y Moisés Caicedo pasaron la Navidad en Londres por la Premier League

Con emoticones de un árbol de Navidad, un corazón y un brazo sacando músculo se asomó a X, Facebook e Instagram sin revelar cómo se encuentra tras la ruptura con Ferrero ni despejar dudas sobre el motivo tras una relación de siete años.

Quien sí habló fue Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, quien se refirió a la entrevista que Ferrero dio a diario Marca, donde dijo sentirse “dolido” por la ruptura, aunque con una “sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes”.

🚨 Juan Carlos Ferrero rompe su silencio en MARCA y explica los motivos de su sonada ruptura con Carlos Alcaraz



‼️ La entrevista más buscada, por @dimedemi pic.twitter.com/CWb3wKyAuV — MARCA (@marca) December 24, 2025

“Cada uno es libre de opinar con lo que sepa”, dijo Alcaraz González, conocido por ser la persona más influyente del actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam.

Marc Márquez sigue entrenando en Navidad mientras prepara la temporada 2026 Leer más

Ferrero, quien recibió el premio al mejor entrenador del año en la ATP, no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene “posibilidades de ser el mejor tenista de la historia”.

Las teorías de la ruptura Alcaraz-Ferrero

En España, país de donde son oriundos ambos protagonistas, comenzaron a surgir informaciones sobre los motivos de esta ruptura entre el actual N°1 y un ex líder del circuito ATP, como lo fue Ferrero en 2003, quien además se consagró en Roland Garros en ese mismo año. Ángel García Muñiz, de la Cadena COPE, explicó las razones.

Según explicó, la relación entre Ferrero y el entorno de Carlitos era tensa, más precisamente con el padre del seis veces campeón de Grand Slam. Alcaraz y sus allegados tenían la idea fija de que Murcia sea su sede de operaciones, para potenciar la academia de la familia del jugador.

De lo que sabe, #1 del mundo disputará en tres semanas el Abierto de Australia, único Grand Slam major que falta en su palmarés y su gran objetivo declarado para el nuevo curso.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!