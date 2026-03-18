Francisco Egas 2031: los tres desafíos que marcarán el futuro de la FEF

La reelección del presidente hasta 2031 expone tres retos urgentes que definirán el futuro del fútbol ecuatoriano.

Francisco Egas anunció que la FEF asumirá los gastos logísticos de las formativas

La reelección de Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hasta 2031 abre una etapa de continuidad en la dirigencia deportiva del país. Sin embargo, más allá del respaldo institucional, su nuevo periodo llega con una presión renovada: resolver problemas estructurales que han acompañado al fútbol ecuatoriano durante años y que hoy exigen respuestas inmediatas.

Durante su gestión, la administración de Egas ha sido destacada por mantener estabilidad organizativa y potenciar el desarrollo de selecciones formativas, cuyos resultados han sido visibles en la exportación de talento al exterior. No obstante, el reto ahora no es sostener lo logrado, sino corregir fallas que impactan directamente en la competitividad del fútbol nacional.

Crisis financiera: el problema que amenaza a los clubes

Uno de los puntos más delicados gira en torno a la situación económica de los equipos que compiten en la LigaPro. Aunque esta opera de manera independiente, la salud financiera del sistema depende de decisiones articuladas.

En ese sentido, la FEF enfrenta el desafío de impulsar mecanismos de control más estrictos que eviten sanciones recurrentes por deudas, así como mejorar la distribución de ingresos por derechos televisivos y patrocinios. La meta es clara: evitar la desaparición de clubes y garantizar una competencia sostenible.

El festejo de los jugadores del CEBI tras ganar el título regional en la categoría sub-17. Matthew Herrera / Expreso

Formativas: del talento espontáneo a un sistema sólido

Ecuador ha logrado posicionarse como un exportador de figuras gracias a casos como Moisés Caicedo y Piero Hincapié. Sin embargo, el desafío de la nueva etapa es consolidar un modelo estructurado que garantice continuidad.

Para ello, será clave invertir en infraestructura fuera de los principales polos del país, así como fortalecer torneos juveniles que permitan a los jugadores adquirir experiencia competitiva antes de dar el salto internacional. El objetivo es transformar la producción de talento en un proceso sostenido.

Arbitraje: entre la polémica y la urgencia de reformas

El arbitraje se mantiene como uno de los focos más críticos del fútbol ecuatoriano. Las constantes polémicas han debilitado la credibilidad del campeonato, obligando a tomar medidas de fondo.

La profesionalización de los jueces, acompañada de mejores condiciones laborales y capacitación internacional, aparece como una prioridad. A esto se suma la necesidad de optimizar el uso del VAR, garantizando transparencia y eficiencia en decisiones que influyen directamente en los resultados.

El nuevo periodo de la FEF no solo definirá una administración, sino el rumbo del fútbol ecuatoriano en la próxima década.

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