Marc Márquez sigue entrenando en Navidad mientras prepara la temporada 2026

El piloto de Ducati tiene se traza llegar óptimo a los test de pretemporada en Malasia. Buscará su octavo título de MotoGP

Con 32 años, el 8 veces campeón mundial, tiene su mejor inicio de campeonato al ganar las dos primeros Grandes Premios. Va por el tercero.

Marc Márquez parecía merecer unas vacaciones largas y tranquilas tras lo vivido en los últimos años. Sin embargo, el campeón español ha vuelto a demostrar que su carrera sigue marcada por la exigencia extrema y la resiliencia.

Después de cinco temporadas condicionadas por caídas, lesiones graves y resultados irregulares, el piloto de Ducati protagonizó en 2025 uno de los regresos más impactantes en la historia reciente del motociclismo al reconquistar el título de MotoGP con autoridad incuestionable.

(Le puede interesar: Felipe Caicedo anticipa su retiro definitivo del Barcelona SC y del fútbol (VIDEO))

Regreso a la cima

La coronación de Márquez llegó antes de lo previsto. A finales de septiembre aseguró el campeonato con cinco grandes premios de ventaja, un dominio que confirmó su vigencia absoluta en la élite. Sin embargo, apenas una semana después del éxito, el guion dio un giro inesperado. Una nueva lesión en el brazo derecho —el mismo que estuvo a punto de forzar su retirada tras cuatro operaciones en dos años— volvió a poner a prueba su fortaleza física y mental.

Márquez conquistó su séptimo título de MotoGP con victorias arrolladoras (11) y un rendimiento excepcional. EFE

Aquella recaída frustró cualquier intento de descanso prolongado y lo devolvió a la rutina médica y de rehabilitación.

Recuperación sin pausa

Desde entonces, el piloto de Cervera ha vivido meses intensos, lejos de la desconexión que suele acompañar a un campeón del mundo. Compromisos con patrocinadores, actos institucionales y sesiones constantes con médicos, fisioterapeutas y preparadores físicos marcaron su agenda.

Willian Pacho y Moisés Caicedo recibieron su regalo de Navidad antes de tiempo Leer más

Apenas encontró espacio para una breve escapada junto a su pareja a finales de noviembre, antes de volver a centrarse de lleno en un objetivo prioritario: llegar al cien por ciento a los test de pretemporada de 2026, previstos para comienzos de febrero en Malasia.

La Navidad trajo buenas noticias. El visto bueno médico permitió a Márquez volver a subirse a una moto, un paso clave en su proceso de recuperación. Primero retomó la bicicleta de montaña y, días después, regresó al flat-track, disciplina que utiliza habitualmente como método de entrenamiento. Si las condiciones lo permiten, el siguiente paso será rodar en circuito con su Ducati Panigale V4, la Superbike más cercana al prototipo de MotoGP de la marca italiana.

A sus 32 años, el campeón mantiene intacta la ambición que lo ha llevado a sumar 25 victorias en 35 carreras antes de su última lesión. No obstante, reconoce que el proceso ha sido exigente. La fractura de escápula y los ligamentos afectados tras el accidente en Indonesia le obligaron a seguir una rutina estricta en el gimnasio, con jornadas largas y avances desiguales. La experiencia acumulada le ha enseñado a gestionar la paciencia y los tiempos de recuperación.

Marc Márquez, piloto del Ducati. EFE

Objetivos para 2026

Más allá de la recuperación, Márquez ya proyecta el futuro inmediato. En 2026 buscará alcanzar los 10 títulos mundiales, ocho de ellos en MotoGP, con la posibilidad de superar a Valentino Rossi, uno de sus grandes referentes y rivales históricos.

Además, la temporada se abrirá con un aliciente especial: en la carrera inaugural de Tailandia, el 1 de marzo, el dorsal 93 tendrá la oportunidad de lograr su victoria número 100 en el Mundial, una cifra reservada solo para leyendas como Rossi y Giacomo Agostini. Salud, trabajo y ambición vuelven a definir al campeón.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!