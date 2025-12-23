Felipe Caicedo anticipa su retiro definitivo del Barcelona SC y del fútbol (VIDEO)

El delantero ecuatoriano habló en Guayaquil, dejó frases contundentes y su futuro en las canchas parece llegar a su fin

Las lesiones e irregularidad marcó la temporada 2025 de Felipe Caicedo, delantero del Barcelona SC.

Felipe Caicedo anticipó su retiro del fútbol profesional. El delantero ecuatoriano podría poner fin a su carrera a los 37 años, decisión que marca el cierre de una extensa trayectoria en el balompié internacional.

Caicedo, actual delantero de Barcelona SC, realizó el anuncio este martes 23 de diciembre desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, donde dejó entrever que su etapa como futbolista llegó a su fin.

Fin de ciclo en Barcelona SC

El contrato de Felipe Caicedo con el club canario se extendía hasta diciembre de 2026; sin embargo, la directiva no hará uso de la cláusula de renovación por una temporada adicional.

El atacante llegó al Ídolo del Astillero en enero de 2025, tras un año y medio de inactividad, en una decisión que —según confesó— respondió "más al corazón que a la razón".

“Lo más probable es que me retire. No tengo pensado continuar”, expresó Felipao, visiblemente afectado. El exdelantero de la selección ecuatoriana reveló que el fallecimiento de Mario Pineida, ocurrido el pasado 17 de diciembre, lo golpeó profundamente y lo alejó anímicamente del fútbol: “No quiero saber nada de fútbol”, reconoció.

Irregularidad y lesiones en su última temporada

Felipe Caicedo no logró ganarse la titularidad en Barcelona SC. GUSTAVO GUAMAN

La etapa final de Caicedo en Barcelona SC estuvo condicionada por problemas físicos y una marcada irregularidad, un reflejo también del rendimiento colectivo del equipo. Las constantes lesiones limitaron su continuidad y le impidieron mostrar con frecuencia al goleador que brilló en Europa.

Los números del adiós de Felipao

En su última campaña con los toreros, Felipe Caicedo convirtió tres goles en 20 partidos disputados entre todas las competencias con Barcelona SC. Cifras modestas, pero que cierran el capítulo de uno de los delanteros más representativos del fútbol ecuatoriano.

