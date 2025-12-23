Barcelona SC: un centenario sin títulos, ni nada que festejar

Sin certezas y endeudados, el Ídolo mira un 2026 difícil. Analistas resumen un año del centenario para el olvido

Gustavo Vallecilla no pudo ocultar la desilusión de perder 1-0 ante Independiente, terminar 3° en LigaPro y no clasificar a la fase de grupos de la Libertadores.

Sin títulos que festejar, con deudas a los jugadores y sin clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Barcelona cierra una temporada con más dudas que certezas, y la proyección para un 2026 que incluso puede ser peor. Todo a causa de una serie de errores deportivos y administrativos que hicieron del año del Centenario un periodo para el olvido.

El Ídolo será ‘Ecuador 3’ en la Copa Libertadores, por lo que deberá recorrer el camino largo y empinado de las fases previas, algo que hasta el domingo pasado, en la última fecha ante Independiente del Valle (1-0), no tenían previsto, pues según la misma dirigencia contaban con el presupuesto de cuatro millones de dólares que da el cupo directo.

Consultados por Diario EXPRESO, Lupo Quiñónez, quien jugó en Barcelona entre 1984 y 1988 y tiene el récord de máximo goleador en Clásicos del Astillero, luego de haber militado también en Emelec (1975-1982), y el entrenador Rafael Piscitello, coincidieron en que lo sucedido con los toreros “da pena”.

“Es complicado, por decir lo menos, que un club tan grande como Barcelona esté en esta situación, más aún en el año de su centenario”, opinó Lupo, quien era conocido como el Tanque de Muisne.

Con este año, ya son cinco las temporadas en que los canarios no levantan un trofeo. La última vez que lo hicieron fue en 2020, cuando vencieron a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Para Quiñónez, la necesidad de volver a gritar ‘somos campeones’ en una temporada en la que cumplían 100 años era apremiante. De ahí que no solo señala a la parte dirigencial, sino también a la deportiva. “Hubo falta de apego a la camiseta... Antes nosotros dejábamos la vida por los colores, ahora eso no se ve tanto”, analizó.

Próxima temporada

La truncada clasificación a la fase de grupos de la Libertadores 2026 no solo deja repercusiones deportivas en el equipo, sino también presupuestaria, pues según el presidente de la institución, Antonio Álvarez, ya contaban con ese dinero. Hoy la gran pregunta es de dónde saldrá el financiamiento, pues hasta donde se conoce, a los jugadores les adeudan cuatro meses de sueldos. Y en algunos casos, dineros del año pasado.

Sobre el tema, el argentino Rafael Piscitello, quien trabajó como preparador físico para los canarios (entre 2005 y 2006) y como gerente deportivo (entre 2012 y 2013), comentó que el club canario debe reformarse desde las bases. Hoy, tras la promulgación de una renovada Ley del Deporte, el convertirse en sociedad anónima, podría llegar a ser una alternativa.

“Barcelona debe dejar de ser un equipo chico en cuanto a infraestructura y contar con un centro de alto rendimiento de unas 10 canchas por lo menos, para allí formar a sus talentos, que luego pueden ser vendidos y así tener ingresos, como lo hacen Boca (Juniors) o River, por ejemplo”, afirmó el gaucho.

“En mis tiempos, eso no pasaba (salarios impagos). No ganábamos lo que ahora se percibe, pero nunca nos quedaron mal”, añadió Lupo.

El DT Ismael Rescalvo sigue al mando. Retomaría actividad el 5 de enero. KARINA DEFAS / EXPRESO

Desmantelar el equipo

Desde que llegó en junio de este año, el director técnico español Ismael Rescalvo ha sido el centro de serios cuestionamientos de hinchas, exjugadores y analistas. Sin embargo, hasta lo último que se supo, la dirigencia canaria planea retenerlo para la temporada 2026.

Al respecto, Quiñónez comentó que hay que dejar todo en manos de la dirigencia. “Ellos son los encargados de tomar esas decisiones”, indicó.

Mientras que Piscitello está de acuerdo con la continuidad del estratega ibérico. “Soy un convencido de los procesos. Además, conozco el trabajo de Rescalvo y creo que el próximo año podrá armar un mejor plantel”.

El argentino se mostró contrario también a que exista una depuración en el plantel. “Eso no es prudente, se debe analizar caso por caso”, sentenció.

Tras la finalización de la LigaPro, entre la noche del domingo 21 de dicembre, varios jugadores del club torero volvieron a sus ciudades y países de origen. Uno de ellos fue el portero uruguayo Ignacio de Arruabarrena, quien mencionó que tiene contrato con el equipo y que se presentará luego de las fiestas de Navidad y Fin de Año.

“Luego del último partido solamente se presentó Matías (Oyola, director deportivo del club). Nos citaron el 5 de enero para las pruebas médicas. Ahí se verá cuál es la idea de mi posición o qué hacer”, declaró el guardameta.

