Barcelona SC, Copa Libertadores
Barcelona SC iniciará la Copa Libertadores 2026 desde la fase preliminar 2.MIGUEL CANALES

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: Día, horarios y partido de Copa Libertadores 2026

El Ídolo necesita superar dos rondas preliminares para clasificar a la fase de grupos del torneo continental

Barcelona SC inicia su camino en la Copa Libertadores 2026 tras no lograr el cupo directo a fase de grupos. El Ídolo deberá superar a Argentinos Juniors en la segunda ronda preliminar, buscando un espacio en el torneo más importante de clubes del continente americano.

Tras perder el segundo lugar en la LigaPro, el conjunto torero afronta una eliminatoria crítica para su presupuesto anual. Una eliminación temprana dejaría al club sin vitrina internacional durante el resto del año, obligando al equipo de Guayaquil a buscar la victoria con urgencia absoluta.

Barcelona SC vs Argentinos Juniors: Horario del partido de ida

Barcelona SC
Barcelona SC quedó eliminado del grupo B de la Libertadores 2025 al quedar último del Grupo B.MIGUEL CANALES

El partido de ida se disputará el miércoles 18 de febrero de 2026, a las 19:30 (hora Ecuador). El Estadio Monumental será el escenario donde los amarillos debuten oficialmente en la temporada, apenas dos días antes de que comience el nuevo campeonato nacional de la LigaPro.

Fecha y sede para la revancha en Buenos Aires

La revancha está programada para el miércoles 25 de febrero a las 19:30. Los dirigidos por el cuerpo técnico canario visitarán el Estadio Diego Armando Maradona en Buenos Aires, buscando sellar su clasificación en una de las canchas más complicadas de todo el territorio argentino.

Posibles rivales en la fase preliminar 3 de Copa Libertadores

Quien resulte ganador de esta llave avanzará a la fase tres del certamen continental. El siguiente rival saldrá del enfrentamiento entre Botafogo, campeón de la edición 2024, y el representante de Bolivia, que se definirá entre San Antonio Bulo Bulo o el club Nacional Potosí.

