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Referencial. El cuerpo del cabo segundo del Ejército Ecuatoriano, Édgar Efraín Tenelema Ochoa, fue localizado la noche del 13 de marzo de 2026.
Referencial. El cuerpo del cabo segundo del Ejército Ecuatoriano, Édgar Efraín Tenelema Ochoa, fue localizado la noche del 13 de marzo de 2026.FF. AA.

Hallan en Perú el cuerpo de militar ecuatoriano desaparecido en el río Santiago

El cuerpo del cabo segundo del Ejército Ecuatoriano, Édgar Efraín Tenelema Ochoa, fue localizado en territorio peruano

El cuerpo del cabo segundo del Ejército Ecuatoriano, Édgar Efraín Tenelema Ochoa, fue localizado la noche del 13 de marzo de 2026 en la comunidad de Muchinguis, en territorio peruano, a unos 83 kilómetros del límite político internacional con Ecuador. El militar se encontraba desaparecido tras un accidente fluvial ocurrido en el río Santiago, una zona caracterizada por fuertes corrientes y condiciones climáticas adversa

(Te invitamos a leer: Militares desaparecidos tras accidente en Morona Santiago: así avanzan las búsquedas)

El hallazgo fue comunicado por autoridades militares del Perú. Posteriormente, los familiares del uniformado confirmaron su identidad mediante registros fotográficos, según la información disponible hasta el momento.

Tras la localización del cuerpo, se activaron coordinaciones binacionales para el traslado de los restos hacia el sector de Puerto Minas, donde opera un Puesto de Mando Unificado desde el cual se articulan las acciones interinstitucionales relacionadas con la emergencia y las labores de búsqueda.

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Hay otro militar desaparecido

Mientras tanto, continúa la búsqueda del otro militar que desapareció en el mismo accidente. Las tareas se han intensificado con el apoyo de instituciones públicas y privadas, así como de habitantes de comunidades cercanas, quienes se han sumado de forma voluntaria a las labores en una zona de difícil acceso y alto riesgo operativo.

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El accidente fluvial ocurrió en el contexto de operaciones militares en un sector fronterizo marcado por la geografía compleja de la Amazonía, donde los ríos suelen convertirse en una de las principales vías de desplazamiento, pero también representan un peligro constante por el caudal y las lluvias persistentes.

Hasta el cierre de esta edición, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del accidente ni sobre el estado de las labores de búsqueda del militar que aún permanece desaparecido.

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