Accidente aéreo en Morona Santiago deja tres fallecidos en la Amazonía ecuatoriana

Una avioneta que cumplía un vuelo misionero se accidentó en la comunidad de Wishim, Taisha, Morona Santiago, dejando tres fallecidos.

La tarde del lunes 26 de enero, un accidente aéreo en la Amazonía ecuatoriana dejó un saldo de tres personas fallecidas en la comunidad de Wishim, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago. La avioneta, perteneciente a la empresa Aero Morona, cumplía un vuelo de carácter misionero y se accidentó alrededor de las 18:00, en el momento en que intentaba despegar con destino a la localidad de Wasakentsa.

Las víctimas fueron identificadas como Danny López, piloto de la aeronave; el sacerdote Enio Estevez, quien participaba en actividades religiosas y comunitarias; y el joven voluntario Roberto Wisum, miembro de la comunidad Achuar. La magnitud del impacto quedó registrada en imágenes difundidas por comuneros, que mostraron los restos de la avioneta tras el siniestro.

Causas del accidente

De acuerdo con reportes preliminares, la aeronave había concluido una jornada de apoyo comunitario en Wishim y se preparaba para trasladarse hacia Wasakentsa. El accidente se produjo durante el intento de despegue, por causas que aún no han sido oficialmente determinadas

Aunque las investigaciones continúan, se presume que factores como las condiciones de la pista, el clima amazónico y posibles fallas mecánicas pudieron influir en el siniestro. Autoridades locales y equipos de rescate acudieron al lugar para atender la emergencia. De acuerdo con los reportes iniciales, tras el impacto se habría generado una explosión que provocó la destrucción completa de la aeronave y frustró cualquier posibilidad de realizar labores de rescate.

Otro accidente en la Amazonía

El 13 de agosto de 2025 una avioneta tipo Cessna 182 de la empresa Aerokashurco se salió de la pista durante el despegue en la comunidad de Makusar, parroquia Río Corrientes, provincia de Pastaza. La aeronave cayó entre la espesa vegetación, a apenas 500 metros de la pista, dejando a sus tres ocupantes con heridas leves.

El capitán Rubens Álvarez, quien pilotaba la aeronave, atribuyó el accidente a las condiciones climáticas adversas del invierno amazónico, señalando que la pista se encontraba en mal estado y que la lluvia había dificultado la maniobra. “Por las condiciones del invierno me salí de la pista; gracias a Dios mi persona y los dos ocupantes salimos con vida”, escribió en sus redes sociales tras el incidente.

