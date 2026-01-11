Muerte de Yeison Jiménez: ¿qué provocó el accidente aéreo?

La prensa colombiana ha centrado su cobertura en explicar las causas técnicas del accidente aéreo ocurrido la tarde del 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, y en contextualizar el impacto de su trayectoria artística dentro del género.

¿En qué avioneta viajaba Yeison Jiménez?

De acuerdo con los reportes, la aeronave en la que se movilizaba el artista, una Piper Navajo con matrícula N325FA, no logró despegar en el Aeródromo Juan José Rondón y terminó impactando contra el suelo. El choque provocó un incendio que causó la muerte de los seis ocupantes. La Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional en Boyacá, anunció el inicio de las investigaciones para establecer con precisión las causas del siniestro.

En diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación explicó que, según los videos difundidos en redes sociales, el accidente podría corresponder a un proceso de la fase crítica del despegue. “Cuando un avión no toma altura y se estrella, generalmente se debe a una pérdida de sustentación, que en aviación lo llamamos ‘stall’”, señaló. El especialista detalló que este fenómeno ocurre cuando el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, lo que impide que el flujo de aire se mantenga adherido a la superficie y reduzca de forma drástica la capacidad de elevación.

El experto indicó que, en este tipo de situaciones, el motor puede seguir funcionando con normalidad, pero el ala no genera la fuerza necesaria para sostener el peso de la aeronave. También subrayó que el despegue y el ascenso inicial son los momentos más propensos a este tipo de emergencias, debido al escaso margen de reacción que existe cuando la aeronave se encuentra cerca del suelo. Las autoridades serán las encargadas de confirmar si se trató de una falla técnica, un error humano u otros factores concurrentes.

El legado musical de Yeison Jimènez

Mientras avanzan las investigaciones, los medios también han puesto el foco en el legado musical que deja Yeison Jiménez. Nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, el cantante construyó su carrera desde escenarios locales hasta convertirse en una de las figuras centrales de la música popular colombiana. Su historia personal, marcada por dificultades económicas y trabajos informales en su juventud, fue relatada por él mismo en entrevistas, donde reconoció decisiones equivocadas tomadas en contextos de necesidad.

Su propuesta musical, sustentada en letras directas y experiencias personales, conectó con una audiencia amplia y consolidó un repertorio que incluyó temas como Aventurero, Maldita traga, Vete y Cómo duele. Además de su faceta como intérprete, asumió el control de su proyecto artístico como compositor y productor, lo que le permitió expandir su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

Dayanara despide a Yeison Jiménez tras su muerte: “Eres eterno” Leer más

Uno de los hitos más citados por la prensa fue su concierto en el estadio El Campín de Bogotá, donde se convirtió en el primer artista de música popular colombiana en llenar en solitario ese escenario. Para el género, este hecho marcó un punto de referencia en términos de alcance y visibilidad. A ello se sumaron premios, nominaciones y participaciones en formatos televisivos de alto alcance, que ampliaron su público más allá del circuito tradicional.

La cobertura mediática coincide en que la muerte de Yeison Jiménez deja proyectos en curso, como la canción que grabó con la cantante ecuatoriana Dayanara, y un vacío dentro de la música popular, pero también una obra que sigue vigente en la memoria colectiva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!