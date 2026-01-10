Yeison Jiménez soñó tres veces que moriría en un accidente aéreo: lo que reveló

El cantante colombiano Yeison Jiménez durante una rueda de prensa el 29 de febrero de 2024 en Medellín (Colombia).

La música colombiana está de luto. El cantante Yeison Jiménez falleció en un accidente de avioneta registrado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, mientras se dirigía a la ciudad de Medellín, la tarde de este sábado 10 de enero.

Junto al cantante también murieron otras cinco personas, entre ellas el piloto, copiloto e integrantes de su equipo, según versiones de medios colombianos. El artista tenía previsto presentarse en el departamento de Antioquia esta noche.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó el accidente y desplegó a su personal para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del hecho. Las autoridades informaron que continuarán proporcionando nuevas actualizaciones conforme avance el proceso.

El fallecimiento de Yeison Jiménez ha impactado profundamente a sus seguidores, no solo en Colombia, sino también en otros países de la región, como Ecuador, al que visitó en noviembre de 2025. El cantante tuvo éxitos como "Aventurero", "Bendecida" y "Ni tengo ni necesito".

Yeison Jiménez soñó con su muerte: lo dijo en una entrevista

En una entrevista con medios colombianos, Yeison Jiménez confesó que había soñado tener accidentes aéreos en los que fallecía. "Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión, y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta, y cuando él llegaba me decía, 'uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a suerte'".

Y siguió: "Esos eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habían matado y que salíamos por las noticias. Ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté". Finalmente, Jiménez murió en un accidente de avioneta este sábado 10 de enero.

Hace 2 semanas Yeison Jiménez contó en una entrevista que había soñado 3 veces que iba a morir en un accidente de avión.



Hoy falleció en un accidente de avión.



¡Increíble! pic.twitter.com/mov6exkyUm — Santiago Uribe (@santiuribedel10) January 10, 2026

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991, y tenía 34 años. Se consolidó como uno de los intérpretes y autores más destacados de la música popular colombiana, con temas que alcanzaron gran reconocimiento a nivel nacional.

Más allá de los escenarios, también desarrolló una faceta empresarial y se convirtió en guía para nuevos talentos. Su rol como jurado en el programa Yo Me Llamo fortaleció el vínculo con el público, que valoró su carácter directo y su testimonio de lucha y perseverancia.

En el plano personal, el cantante vivía una etapa especialmente favorable. A finales de 2025 celebró la llegada de su hijo menor y el contundente éxito de la gira 17-32, con la que tenía previsto presentarse en diversos países de América Latina durante este año.

