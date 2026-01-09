Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, a los 85 años

Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, falleció a los 85 años en Madrid, rodeado de su familia.

Philippe Junot falleció el 8 de enero de 2026, en Madrid. En la foto, junto a su exesposa Nina Junot.

El mundo de la crónica social internacional despide a Philippe Junot, empresario francés y primer marido de la princesa Carolina de Mónaco, fallecido a los 85 años en Madrid, ciudad en la que residió durante sus últimos años.

La triste noticia fue confirmada por su hija mayor, Victoria Junot, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales durante la madrugada de este viernes 9 de enero.

El anuncio de su fallecimiento

“Con el corazón roto, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una vida larga, hermosa y llena de aventuras”, escribió Victoria en su perfil de Instagram.

La primogénita del empresario, fruto de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, no ofreció detalles sobre la causa de la muerte, pero sí dedicó sentidas palabras de despedida.

Un apellido ligado a la historia

Hijo del político y millonario Michel Junot y descendiente de Jean-Andoche Junot, duque de Abrantes y general que combatió junto a Napoleón, Philippe Junot pertenecía a una familia cuyo apellido figura inscrito en el Arco del Triunfo de París.

Sin embargo, ni su linaje ni su posición social lograron convencer a los príncipes Rainiero de Mónaco y Grace Kelly de que era el candidato ideal para su hija mayor.

El matrimonio con Carolina de Mónaco

Philippe Junot y Carolina de Mónaco se conocieron en 1977, en París, en una de las muchas exclusivas fiestas que marcaban la vida social europea de la época. La diferencia de edad era notable: mientras ella era una joven de 19 años, él, un hombre hecho y derecho, de 37 años.

Luego de una breve pero intensa relación, contrajeron matrimonio el 28 de junio de 1978, en una mediática boda que reunió a cerca de 800 invitados.

Allí estuvo una gran representación de la aristocracia europea. El ex rey de Italia, y los condes de Barcelona y de París estuvieron presentes. También figuras de Hollywood de la talla Ava Gadner, Cary Grant y Frank Sinatra.

Pero también fue una fiesta para el pueblo: terminada la ceremonia, los recién casados salieron a saludar a más de 5.000 curiosos que se habían ubicado en las calles cercanas. Y, en medio de la algarabía, los nacidos en el principado el mismo año que la princesa, esto es 1957, comieron gratis aquel día.

Separación, divorcio y nulidad

La relación fue intensa y breve. Dos años después, en 1980, se anunció la separación. “Todo ha terminado entre ella y yo. Cada uno es libre de actuar como le plazca”, declaró entonces el empresario, en medio de rumores de infidelidad.

Aunque el divorcio se acordó de mutuo acuerdo, la nulidad matrimonial no se concedió hasta 1992, tras un proceso largo y complejo. Para entonces, Carolina ya tenía tres hijos con su segundo marido, Stefano Casiraghi, fallecido en 1990.

Su vida familiar tras Mónaco

Junot volvió a casarse el 2 de octubre de 1987 con Nina Wendelboe-Larsen, con quien tuvo tres hijos: Victoria, Alexis e Isabelle, esta última casada con Álvaro Falcó, primo de Tamara Falcó. Aunque la pareja se separó en 1995, mantuvieron una relación cercana.

Años después, Junot fue vinculado sentimentalmente con Marta Chávarri y, posteriormente, con la sueca Helen Wendel, con quien tuvo a su hija menor, Chloé.

Un retiro discreto en Madrid

En sus últimos años, Philippe Junot decidió alejarse de la exposición pública. Sus apariciones se limitaron a eventos familiares, como la boda de su hija Isabelle en 2022 o el bautizo de su nieta. Pasó gran parte de esta etapa en Madrid, junto a su familia, hasta su fallecimiento.

