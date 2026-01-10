Yeison Jiménez: ¿Quién era el colombiano que conquistó corazones con su voz?

El mundo de la música latina está de luto. Este 10 de enero de 2026, se confirmó la trágica muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, quien falleció a los 34 años tras el desplome de una aeronave privada en Boyacá, Colombia. El accidente, ocurrido en la vereda La Romerita, cerca de Paipa, cobró la vida del cantante y de cinco personas más, entre ellas su equipo de trabajo y la tripulación.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando Jiménez viajaba en una avioneta con matrícula N325FA con destino a Medellín, donde tenía programada una presentación en el departamento de Antioquia. Las autoridades aeronáuticas confirmaron que no hubo sobrevivientes del trágico accidente, dejando un vacío irreparable en el mundo de la música.

Un ejemplo de resiliencia

La historia de Yeison Jiménez es un claro ejemplo de esfuerzo, sacrificio y superación. Nacido en Manzanares, Caldas, el cantante vivió una niñez humilde y su camino al éxito no fue fácil. En sus primeros años en Bogotá, trabajó en la central de abastos Corabastos, cargando bultos y vendiendo aguacates para ahorrar lo suficiente y grabar sus primeras canciones. Con el tiempo, su estilo único y su potente voz lo catapultaron al estrellato.

El salto a la fama llegó con canciones como "Aventurero", "Bendecida" y "Ni tengo ni necesito", que lo consolidaron como uno de los artistas más queridos de Colombia. Además, Yeison Jiménez fue el primer cantante de música popular colombiana en realizar giras masivas por Europa y Estados Unidos, logrando hitos históricos como llenar el Estadio El Campín en Bogotá, algo inédito para un artista del género.

Un legado imborrable en la música y más allá

Jiménez no solo fue un cantante exitoso, sino también un empresario y mentor. Su participación como jurado en el programa de televisión "Yo Me Llamo" lo acercó aún más al público colombiano, destacándose por su franqueza y por compartir su propia historia de superación.

A nivel personal, el artista vivía uno de sus mejores momentos. A finales de 2025, celebró el nacimiento de su hijo menor y el éxito rotundo de su gira "17-32", con la que planeaba recorrer gran parte de Latinoamérica en 2026.

Reacciones ante su partida

La noticia de su muerte dejó consternado a todo el país. En redes sociales, el hashtag #YeisonJiménez se convirtió en tendencia, y figuras del entretenimiento y la política expresaron su dolor. Entre ellos, se destacan colegas como Jessi Uribe y Pipe Bueno, quienes lamentaron la partida de un amigo y colega de la música.

Yeison Jiménez deja un legado imborrable en la música popular colombiana, y su trágica muerte ha dejado un vacío en el corazón de millones de seguidores que lo consideraban el sucesor natural de los grandes ídolos del despecho.

El "Aventurero" ha partido, pero su música y su historia seguirán siendo parte del alma de Colombia y de la música latina.

