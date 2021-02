Yeison Jiménez: Un himno picante para todos los amantes

A los 13 años, el artista Yeison Jiménez escribió su primera canción. Hoy, a sus 29, es uno de los exponentes más grandes del regional- colombiano (la música de origen mexicano que se hace en Colombia, su país) en el mundo.

Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, México y Europa son los territorios a los que ha llegado con su sonido. El intérprete de Aventurero, El desmadre y Tenías razón trae ahora un nuevo tema lleno de picardía y coquetería. Se trata de El amante. Este es el primer corte junto a Fonovisa y Universal Music.

Para el intérprete, ser amante va más allá de infidelidad, es el deseo y atracción sexual.

En esta entrevista nos revela detalles de la canción que habla más de pasión que de infidelidad.

El público siempre ve los resultados. El disco de oro, los números. ¿Pero cómo celebra el paso de firmar con su nueva disquera?

Lastimosamente en estos tiempos no se puede hacer una fiesta como uno quisiera con todo el equipo de trabajo. Quizá una buena cena y vino. Realmente lo tomamos muy respetuosamente y con alegría. Le agradecimos a Dios. Además, cuando me enteré, estaba en un show, específicamente en Manizales, cuando ya enviamos las fotos a las redes de que habíamos firmado contrato. Y qué más satisfacción que uno va por buen camino y todo va subiendo. Sé que estos son pasos gigantes y un gran beneficio para mi carrera.

Y con todo esto de la precaución por la COVID–19, quisiera saber… ¿cómo se puede ser amante en estos tiempos?

¡Uy! Es bien difícil, ¿no? Yo creo que los amantes fueron los que más sufrieron en cuarentena porque quién les hacía la visita. ¡Era todo un lujo! Yo creo que ahora ya se buscan la manera, cuando van al mercado, o con el pico y cédula (regla en Colombia para la movilidad por la pandemia). Creo que sí está mucho más complicada toda esta situación.

¿Esta canción se convierte en un himno para los amantes?

Yo la canción la generalizo un poco más. No la veo tan solo para amantes, fuera de una relación. Creo que hay parejas que son más amantes que esposos. Porque como casados no se entienden, pero en la cama sí. Entonces es una situación llena de contrastes.

¿Y cómo describe a la canción?

Es muy coqueta. Seduce. Busca a las mujeres y les dice que son lindas y nos encantan.

¿La coquetería es parte de su personalidad?

Al ciento por ciento. Siento que hace parte de mi ser, de mi música, de mi trabajo. Yo debo enamorar corazones. Y es totalmente cierto que soy una persona coqueta.

Sobre el sonido regional mexicano

La música regional mexicana en Colombia es uno de los géneros que más público tiene. Es tan importante como el vallenato. Silvestre Dangond, Yeison y hasta el propio Maluma han usado la ranchera y la música grupera como influencia, incluso renovándola para el público del país cafetalero. Esto opina Yeison sobre el impacto que ha logrado esta música en la región. “La música regional-colombiana está muy metida en Ecuador. Estadísticamente se ve. Si revisas mis números, se puede ver a Ecuador como el segundo país que más me escucha. Yo creo que esto pasa con otros productos similares. En Ecuador jugamos más de locales”. El cantante asegura que hablar de géneros puros es de otros tiempos, ya que las redes han logrado que todo se globalice.

Su corazón está lleno

Yeison está casado con Sonia Restrepo. Tienen dos hijas y aunque han tenido altibajos, han sabido superarlos. EXPRESIONES decidió preguntarle por su lado más romántico y aceptó que está lleno de cariño.

¿Cuántas veces le han roto el corazón?

Quizá unas tres. Yo he sido de relaciones muy largas. Con mi esposa llevo 8 años. Con la anterior duré 6. Y tengo 29 años. Desde los 15 tenía mujer.

¿Y cuántas mujeres te han conquistado?

No he sido una persona de muchas relaciones externas. Me he enfocado mucho en mi trabajo. No soy un santo, pero no salgo todos los días a la calle a buscar un nuevo amor.

Sobre el clip

La canción está disponible en todas las plataformas digitales. El videoclip fue grabado en las antiguas bodegas del ferrocarril del municipio de Bello, Antioquia, en Colombia, bajo la dirección de Jorge Andrés Osorio, de Everest Films, y está plagado de escenas seductoras.