Falleció la asambleísta del correísmo Mariuxi Sánchez Sarango

Mariuxi Sánchez fue electa como asambleísta por la Revolución Ciudadana en los comicios nacionales del 9 de febrero de 2025.

La asambleísta por la provincia de Orellana, Mariuxi Sánchez Sarango, falleció la noche del 24 de agosto de 2025, según confirmó su familia a través de redes sociales.

Sánchez Sarango fue electa en las elecciones generales de 2025 y era miembro de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.

"Mariuxi partió rodeada de amor de quienes siempre la acompañaron, dejando un legado de lucha, compromiso y profunda entrega por su gente y su tierra", señala el comunicado publicado por la familia de la legisladora.

Correísmo se suma a las condolencias por Sánchez Sarango

A través de sus redes sociales, la bancada de la Revolución Ciudadana también lamentó el fallecimiento de su asambleísta, Mariuxi Sánchez Sarango.

"Su temprana partida deja un inmenso vacío en nuestra bancada y en la patria entera. Recordaremos siempre su compromiso, entrega y vocación de servicio al pueblo amazónico y al Ecuador", fue el mensaje del correísmo.

Sánchez Sarango tendrá una misa de cuerpo presente

La familia de la asambleísta Mariuxi Sánchez Sarango informó, a través de las redes sociales de la legisladora, que se realizará una misa de cuerpo presente en su honor.

La ceremonia tendrá lugar en la casa de los padres de la asambleísta, ubicada en las calles Francisco Pizarro y Payamino, en la ciudad de El Coca.

