Asambleísta de ADN denuncia a legisladora de la RC por cobros de diezmos: ¿Quién es?

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional afirma tener pruebas contra legisladora de la Revolución Ciudadana

En períodos anteriores, la Asamblea Nacional ya fue escenario de denuncias por cobros de diezmos, donde varios asesores señalaron haber sido víctimas de exigencias indebidas por parte de asambleístas.

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), hizo pública este jueves 21 de agosto de 2025 una denuncia contra la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), Nuria Butiñá, electa por la provincia del Guayas.

Señalamientos y pruebas

En un video de 34 segundos difundido en la red social X, Mancheno detalló que un exasesor de la Butiñá denunció haber sido presionado para entregar parte de su salario y modificar declaraciones juramentadas, además de haber sufrido un ambiente de intimidación permanente.

Mishel Mancheno, de ADN, denuncia a Nuria Butiñá, de la RC, por cobro de diezmos.

“Diezmos, amenazas y abusos: eso es lo que no se puede repetir en la Asamblea Nacional (...) existen pruebas claras que confirman estos hechos. No vamos a permitir que el poder se use para enriquecerse ni atropellar a los trabajadores”, expresó la vicepresidenta del Legislativo, electa por la provincia de Chimborazo.

También aseguró que las evidencias serán presentadas ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, para que se investigue el caso.

Diezmos, amenazas y abusos: eso denuncio hoy en la Asamblea.



La legisladora Nuria Butiñá exigió aportes indebidos, amenazó y hostigó a un exasesor. Las pruebas son claras.



No vamos a permitir que el poder se use para abusar ni atropellar. La Asamblea debe ser sinónimo de… — Mishel Mancheno (@mishelmanchenok) August 22, 2025

Hasta el momento, la asambleísta Nuria Butiñá no se ha pronunciado públicamente frente a las acusaciones de su colega Mishel Mancheno.

