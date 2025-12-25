Expreso
La saga llega a su final este 2025.
La saga llega a su final este 2025.Cortesía

¿Cuántos episodios estrena Stranger Things este 25 de diciembre?

La saga estrena tres nuevos episodios. Revisa a qué hora podrás disfrutarlos

Como un obsequio navideño, Stranger Things estrena la parte 2 de su quinta temporada. Sin embargo, la serie guarda lo mejor para cerrar el 2025.

Este 25 de diciembre, se estrenan los episodios 5, 6 y 7 de la quinta y última temporada de una de las sagas de ciencia ficción más exitosas de los últimos años. Por su parte, Netflix quiere cerrar el año por todo lo alto por lo que ha decidido que el episodio 8 y final de la serie se estrene el próximo 31 de diciembre. 

Este avance de la parte 2 tiene una duración de 3 horas con 29 minutos, distribuidos en los tres episodios a estrenar, mientras que el episodio final se extenderá a dos horas y 8 minutos, según Netflix. 

¿A qué hora se estrena Stranger Things en Ecuador?

Debido a la diferencia de horario, en Ecuador se podrá ver los nuevos episodios de la saga a partir de las 20:00. En Galápagos será a las 19:00. 

Para el episodio final, los fanáticos de Hawkings deberán esperar a los mismo horarios para disfrutar de lo que se puede considerar una película, debido a su duración.

