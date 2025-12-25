Expreso
All I Want for Christmas Is You había sido la única canción navideña en llegar al número uno en la historia de la lista global
All I Want for Christmas Is You había sido la única canción navideña en llegar al número uno en la historia de la lista global

'Last Christmas' de Wham! supera a Mariah Carey en el Billboard Global 200

La canción fue lanzada en 1984 y sigue siendo un éxito global

En un giro inesperado para la temporada navideña de 2025, Last Christmas de Wham! alcanzó el primer lugar en el Billboard Global 200, desbancando a All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que había dominado la cima desde la creación de la lista en 2020. 

Este cambio, reportado por Billboard, ha generado gran sorpresa, ya que el éxito de Carey parecía imbatible en las listas globales.

Aunque este ascenso no marca el fin del reinado de Carey, sí refleja un cambio significativo en las preferencias musicales durante las festividades. El Billboard Global 200 clasifica las canciones a nivel mundial, tomando en cuenta las reproducciones en streaming y ventas digitales en más de 200 territorios, lo que le da un alcance mucho más amplio que el Billboard Hot 100, que solo mide el rendimiento en Estados Unidos.

Segundo acto navideño en alcanzar el primer puesto en el Billboard Global 200

Hasta este momento, All I Want for Christmas Is You había sido la única canción navideña en llegar al número uno en la historia de la lista global, lo que hace que el ascenso de Last Christmas sea aún más notable. Con este logro, Wham! se convierte en el segundo acto navideño en alcanzar el primer puesto en el Billboard Global 200, rompiendo una racha de más de cuatro años.

La canción, lanzada originalmente en 1984, sigue siendo un éxito global, con una presencia constante en plataformas digitales y estaciones de radio durante la Navidad. En 2025, su popularidad ha alcanzado nuevos picos, superando a otros clásicos de la temporada.

Este fenómeno pone de manifiesto cómo las canciones navideñas clásicas siguen manteniendo su relevancia a través de los años, mientras las tendencias de consumo musical continúan evolucionando en todo el mundo.

