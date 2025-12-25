Las tendencias de moda que marcaron el 2025 y dicen adiós en el 2026

Hay estilos que reinaron el 2025 pero que, poco a poco, comienzan a ceder espacio a otras propuestas.

Uno de los eventos de moda en los que más destacó el color rosado fue la pasarela de los ángeles de Victoria Secret.

El 2025 fue un año en el que la moda exploró texturas, siluetas y una paleta de colores que dominó redes sociales, pasarelas y el street style. Algunas de estas propuestas alcanzaron su punto más alto y hoy, empiezan a cerrar su ciclo.

A pocos días de recibir el 2026, estas son las tendencias que más destacaron y dejan su huella como parte de lo que marcó el año.

Los dulces mini- bolsos

Pequeños en tamaño, pero grandes en protagonismo. Según la asesora de imagen Alejandra Paredes, los mini bolsos se consolidaron como el accesorio estrella, apostando por diseños estructurados, versiones rígidas, acabados metalizados y colores vibrantes. “Elevaban cualquier look sin esfuerzo y funcionaban más como una pieza de estilo que como un objeto práctico”.

Ya sea de día o de noche, se convirtieron en el complemento perfecto para quienes aman el estilo minimalista. En Ecuador, la creadora de contenido y actriz Maga Donggilio fue una de las fashionistas que los usó en varias ocasiones como parte de su estilo personal.

El romántico rosado

Este femenino y llamativo color pastel que nos traslada a la magia de las muñecas, estuvo presente en diversas pasarelas y alfombras rojas.

Uno de los eventos de moda en los que más destacó fue la pasarela de los ángeles de Victoria Secret.

Además, su impacto se potenció en el escenario, con artistas como Taylor Swift, quien lo integró en distintos momentos de The Eras Tour, Dua Lipa apostó por el rosado en estilismos escénicos de corte moderno y sensual; y Karol G lo llevó en versiones vibrantes y femeninas durante su gira mundial.

Las Prendas muy ajustadas

Paredes comenta que las prendas extremadamente ajustadas (tipo leggin), marcaron el año como una declaración de seguridad y sensualidad. Fueron tendencia porque realzan la silueta y figuras como Kim Kardashian y Doja Cat, las convirtieron en su sello personal.

En Ecuador, la cantante Naiza fue una de las artistas que constantemente las lucía en sus apariciones televisivas o musicales. Eso sí, Paredes cree que el próximo año perderán su protagonismo dando paso a opciones más holgadas que priorizarán el movimiento y comodidad.

Looks todo denim

Los looks de denim fueron una de las apuestas más versátiles al lucirse en versiones formales hasta estilismos más relajados y urbanos. Gracias a su gira musical Cowboy Carter Tour 2025, Beyoncé se consolidó como la reina indiscutible de esta tendencia. Lo hizo llevando la mezclilla de pies a cabeza en conciertos, campañas y apariciones públicas.

Junto a ella, figuras como Justin Timberlake y Bella Hadid también apostaron por esta tela como declaración de estilo.

Y en pasarela, casas de moda como Balmain y Gucci lo potenciaron con una propuesta de siluetas marcadas.

Pero en el 2026, esta fórmula empieza a saturarse y cede espacio a combinaciones más variadas, donde el denim ya no domina el look completo.

los peculiares Labubus

Los Labubus se convirtieron en uno de los accesorios más comentados del año, al estar colgados en carteras y mochilas de hombres y mujeres de todas las edades.

Este personaje creado en Hong Kong, conquistó a la moda por su estética juguetona y su capacidad de romper con estilismos serios, aportando un toque inesperado y divertido.

Sin embargo, esta tendencia empieza a acabarse y este llavero está por despedirse para dar paso a otros accesorios más atemporales y sofisticados.

Los sí y no que marcaron Hollywood



En un año de propuestas arriesgadas, algunas celebridades lograron destacar por su estética y fuerza visual. Para Paredes, uno de los grandes aciertos fue Rihanna en la Met Gala, quien apostó por un diseño de Marc Jacobs que, incluso durante su embarazo, mantuvo un estilo fiel a su identidad. “El crop blazer, el corsé estructurado y los zapatos vintage construyeron un look poderoso que comunica empoderamiento”, recalca.

Además, para la experta, otro momento destacado fue Zendaya en los Golden Globe Awards 2025, vestida por Louis Vuitton. “Su elección en satén, con una paleta de colores cálida y silueta elegante, evocó el Hollywood de los años 50, demostrando que la referencia clásica, bien ejecutada, sigue siendo sinónimo de impacto y sofisticación”.

Pero, no todas las apariciones en la alfombra roja lograron impactar positivamente. Paredes comenta que uno de los desaciertos del año fue Ariana Grande en los Academy Awards, quien apostó por un vestido rosado con exceso de tul. “La magnitud del volumen terminó por opacar su presencia, haciendo que su figura se perdiera dentro del diseño”. Otro look que no logró destacar fue el de Gigi Hadid en la Met Gala 2025, donde “el vestido dorado no acompañó ni realzó su silueta”, finaliza la experta.

