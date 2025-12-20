Looks de maquillaje y peinado para las fiestas decembrinas

Ya sea de día o de noche, conozca las tendencias en el mundo de la belleza y cómo recrear estas propuestas desde casa.

Preparar la piel con una rutina de skincare adecuada es clave para lograr un acabado uniforme, luminoso y duradero.

Las fiestas decembrinas se acercan y el objetivo es verse espectacular con las tendencias del 2025. Esta temporada, el maquillaje y el peinado apuestan por looks más libres, coloridos y fashionistas, donde la piel luminosa, los labios de diversas tonalidades y los peinados con movimiento toman protagonismo. Si aún no sabe qué opción va a lucir durante las fiestas, SEMANA le presenta dos alternativas según su estilo y evento al que vaya. Ya sea una salida entre amigas en la tarde o una fiesta glamurosa en la noche, estas ideas se adaptan a distintos planes y ambientes, para lograr un look acertado sin importar la hora ni el tipo de celebración.

Primera opción de maquillaje: Sofisticación glam

Esta opción es ideal para una cena o evento en la noche. VANESSA TAPIA

Para quienes buscan un estilo más glamuroso y protagónico en las celebraciones nocturnas, esta propuesta apuesta por la elegancia clásica con un giro moderno. La maquilladora Paola Saavedra, creadora de este look, explica que todo parte de una preparación estratégica en la zona de la mirada.

“Usé un primer y un corrector café en el párpado como prebase, lo que ayuda a intensificar y prolongar las sombras”, señala. Sobre esta base, ella recomienda colocar una gama de tonos tierra, profundizando el último tercio del ojo con café oscuro y aplicando una sombra negra únicamente en la parte final de las pestañas, difuminada hacia arriba para crear la ilusión de un delineado suave hecho con sombras. El toque de luz llega con un tono dorado en el centro del párpado, que aporta dimensión y brillo sin recargar.

En la parte inferior, Saavedra mantuvo la armonía con sombra café y en las pestañas superiores colocó pestañas individuales en el último tercio, logrando un efecto foxy eyes, que da una apariencia del ojo más rasgado y felino. Para la piel, el equilibrio es clave. “Al trabajar ojos en tonos tierra, el rubor ideal es coral, así todo se ve más armónico y natural”, explica la experta.

Finalmente, los labios se convierten en el gran protagonista del look: primero se define el contorno con un delineador café, luego se rellena con un labial rojo intenso y se finaliza con gloss para aportar volumen y brillo. Y si desea que su maquillaje dure toda la noche, el fijador de maquillaje sella todo el trabajo, asegurando un acabado impecable durante horas.

Primera opción de peinado: Elegancia pulida

El peinado es una propuesta sofisticada, elegante y minimalista, en la que el cabello se luce con una coleta baja que enmarca el rostro y deja el protagonismo al maquillaje. Se puede llevar con raya al medio o lateral, y añadir un mechón sobre la frente fijado con gel, incluso con pequeños brillos para darle un toque más divertido. Sin duda, es una opción ideal para eventos nocturnos, cenas formales o celebraciones especiales, ya que estiliza el cuello, resalta los accesorios y mantiene una estética sobria, pero poderosa.

Segunda opción de maquillaje: Dulzura luminosa

El look en tonos rosa es perfecto para un evento en el día o en la noche. Transmite suavidad, frescura y romanticismo. VANESSA TAPIA

Este look apuesta por un estilo femenino, fresco y delicado, ideal para celebraciones de día o para quienes prefieren maquillajes que transmitan dulzura. La maquilladora María José Llorente explica que el objetivo está en realzar la mirada sin endurecerla: “Las sombras son una combinación de cafés y rosados, aplicadas con una técnica semi cut (una versión más suave del cut crease, con el difuminado como protagonista), buscando un acabado natural y armonioso”, señala. Para aportar luz y dimensión, incorporó brillos en tonos rosados y dorados, logrando un efecto luminoso y sutil.

El delineado se realizó en tono café, una elección clave para suavizar la mirada y mantener la armonía del look, evitando la intensidad que suele aportar el negro. Si se desea resaltar las pestañas, se pueden añadir pestañas individuales o en banda, en tonos negros o cafés, según la intensidad que se quiera lograr.

En la piel, Llorente optó por una base ligera, que deja ver una piel fresca y natural, acompañada de un rubor rosado que conecta perfectamente con los tonos del maquillaje de ojos. Los labios se mantienen en un tono nude, equilibrando el conjunto y reforzando esa sensación elegante y atemporal que define esta tendencia.

Segunda opción de peinado: Ondas románticas



El peinado que acompaña este look refuerza su lado dulce y femenino con una propuesta clásica. El semirecogido con ondas es ideal para dar movimiento al cabello sin perder delicadeza. Para lograrlo, primero debe hacer ondas suaves en todo el pelo, para que aporten volumen. Luego, debe recoger ligeramente el cabello lateral hacia atrás, fijándolos de forma sutil con vinchas o una liga en la parte inferior para mantener un acabado relajado y romántico.

Este look es perfecto para celebraciones de día, almuerzos especiales o eventos donde se busca un estilo pulido pero no rígido. Además, permite lucir el maquillaje y funciona muy bien tanto en cabellos largos como medianos, convirtiéndose en una opción versátil y atemporal para la temporada.

Tip extra: No olvide el skincare



Un buen maquillaje siempre empieza mucho antes de utilizar las brochas. Preparar la piel con una rutina de skincare adecuada es clave para lograr un acabado uniforme, luminoso y duradero. Lo ideal es comenzar con un hidratante acorde al tipo de piel para evitar zonas resecas o exceso de brillo. Luego, incorpore un suero ligero ayuda a aportar frescura y si el evento es de día, no olvide el protector solar. Deje que cada producto se absorba correctamente y ¡está lista para crear su look perfecto!

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillajes y peinados: Paola Saavedra (paosaavedramua) y María José Llorente (@majollorente_mua). Modelos: Nicole Bustamante (@nicolebustamante_4) y Fiorella Arroyo (@fiorellarroyoo).

