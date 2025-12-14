Uñas de diciembre: colores, diseños y tendencias de manicura

Descubra cuál es la guía de colores, técnicas y estilos que marcarán la temporada festiva.

El diseño francés es un estilo clásico que no pierde vigencia en la manicura femenina.

Diciembre siempre tiene ese aire festivo que despierta las ganas de renovarlo todo, incluso nuestras uñas. Entre reuniones de trabajo, salidas entre amigas y eventos familiares, las manos se convierten en uno de los accesorios estrella capaces de transformar por completo un look. Este año, la tendencia en manicura gira en torno a una mezcla perfecta entre glamour, lujo y elegancia, recordándonos que también pueden sumarse al espíritu festivo de la temporada. Y usted, ¿qué diseño se anima a lucir?

El rojo es un tono atemporal que destaca en las festividades decembrinas. cortesía isa garcía

Tonalidades para celebrar

Para Isa García, docente y especialista en manicura, diciembre es el mes donde los clásicos retoman su lugar protagónico.

“Las uñas rojas nunca pasan de moda en Navidad”, asegura, y este año vuelven con más fuerza en todas sus versiones, desde los tonos vino hasta los rojos vibrantes que evocan elegancia instantánea.

A esto se suman los matices dorados que iluminan cualquier look y el blanco atemporal que se han convertido en los favoritos para recibir el Año Nuevo.

Técnicas en furor

Las amantes del detalle encuentran este mes como el momento ideal para experimentar con efectos especiales.

García destaca los relieves en dorado y el efecto cat eye, “que se ve como un espejo al mover las manos”, son perfectos para un acabado moderno y sofisticado.

Diseños que cuentan historias

Los diseños navideños se convierten en pequeños momentos de encanto sobre cada uña. García explica que muchas personas piden elementos clásicos como muñecos de jengibre, lazos, árboles y copos de nieve, ideales para quienes disfrutan del espíritu festivo.

A esto se suma una tendencia actual: el diseño francés, pero no en el clásico blanco, sino en rojo, dorado, plateado o verde, con un efecto tornasol que hace que la línea brille y cambie ligeramente de color con el movimiento de la luz.

Además, también ganan protagonismo los polka dots, esos puntos delicados de colores que aportan un toque romántico sin recargar el look. “Cada detalle transforma la manicura en un accesorio único porque son nuestra carta de presentación”, añade la experta.

¿Y la pedicura?

En esta zona, la propuesta se mantiene más conservadora. García comenta que predominan los tonos beige, los rojos clásicos y el estilo francés de un solo color, una combinación que aporta sofisticación y un toque elegante.

