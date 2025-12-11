Baby blue: Cómo combinar el color de moda en 2025

El baby blue no solo reina en el street style, también ha conquistado a celebridades que lo han llevado a momentos claves de la moda.

El baby blue (o azul bebé) es un tono suave, luminoso y atemporal que se está convirtiendo en el nuevo favorito de los looks femeninos que buscan elegancia y un toque de dulzura.

Desde las pasarelas hasta outfits del día a día, este tono pastel otorga un giro romántico y moderno a cualquier combinación, y crea una atmósfera de calma, diversión y un estilo chic. Si aún no lo tienes en tu clóset, conoce cómo estas fashionistas lo incorporan a sus vestuario y descubre por qué este color está conquistando cada vez más espacio en la moda.

Mara Topic: Encanto de cuento de hadas

En este look, Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, luce un vestido baby blue lleno de volumen, con una falda de tul que se mueve como nube y un corsé plateado lleno de brillo. Los guantes largos con pedrería suman un aire glamuroso que parece sacado de una gala de fantasía, en tanto que la coleta alta equilibra el maximalismo del traje. Sin duda, es un outfit perfecto para una sesión de fotos editorial, un evento elegante o una noche especial en la que ‘más es mejor’.

Francesca Cipriani : Dulce elegancia

La exreina de belleza Francesca Cipriani apuesta por un vestido color baby blue con top asimétrico y falda larga que resalta su cintura y crea un look moderno y delicado a la vez. La cartera, los tacones brillantes y los accesorios plateados dan el toque de luz a todo el conjunto.

En esta ocasión, la también creadora de contenido eligió un peinado recogido relajado, perfecto para una cena en pareja o una celebración familiar.

Esta opción demuestra que esta tonalidad puede ser una gran elección para dejar a un lado el clásico vestido negro, sin dejar de lado el estilo minimalista y elegante.

Fiorella Cervantes: Moderno con actitud

Fiorella Cervantes lleva la tendencia baby blue en un top estructurado con cuello envolvente que le da un giro creativo a una pieza simple. La influencer lo combina con pantalones azul oscuro que añaden contraste y lo vuelven ideal para una salida nocturna o un evento casual chic.

La melena suelta y natural mantiene la frescura del look, mientras que los accesorios discretos lo mantienen pulido. Es una forma moderna, juvenil y muy versátil de llevar este color.

Camila Espinoza: Denim urbano

La creadora de contenido Camila Espinoza incorpora el color en tendencia en su día a día, con una camisa celeste suave y jeans de corte ancho en tonos claros que crean un conjunto monocromático relajado. La chaqueta café y el cinturón estilo cowboy aportan calidez y textura, mientras las gafas oversized le dan ese toque fashionista y extrovertido. El cabello suelto con ondas tipo sirena acompañan perfecto la vibra casual ideal para climas fríos.

Íconos que lo aman (y lo amaron)

El baby blue no solo reina en el street style, también ha conquistado a celebridades que lo han llevado a momentos claves de la moda. Sabrina Carpenter lo ha lucido en alfombras rojas, Hailey Bieber lo prefiere en siluetas minimalistas que resaltan su estética clean y Taylor Swift lo ha llevado en premiaciones y conciertos en los que el azul bebé suma delicadeza a su estilo romántico.

Por su lado, Ángela Aguilar lo usó en los Billboard Women in Music Awards 2025. Y si hablamos de íconos que jamás pierden protagonismo, la princesa Diana de Gales fue una de las grandes precursoras de este color al convertirlo en símbolo de elegancia real. Un ejemplo inolvidable es su look en Cannes en 1987, cuando su vestido celeste se convirtió en el centro absoluto de atención.

Guía de estilo



La asesora de imagen Carola Quintero, describe el baby blue como un color fresco, relajado y versátil que transmite equilibrio y serenidad. “Se ha convertido en un básico de armario porque estiliza y combina con múltiples tonos, y funciona igual de bien en looks informales como en estilismos formales”. Estas son sus mejores recomendaciones para lucirlo:

Combínelo con rojo, fucsia, azul eléctrico o naranja para crear looks creativos y dinámicos.

Para un estilo romántico, destaca junto a tonos como amarillo mantequilla, lavanda o rosa pálido.

En ambientes corporativos, armoniza a la perfección con el color mocha, verde olivo, verde militar, borgoña, azul marino y gris oscuro o claro.

Para looks de gala, se eleva con pedrería o accesorios dorados o plateados.

En climas calurosos, destaca en telas como lino y algodón, mientras que en climas fríos se adapta mejor a tejidos más gruesos.

No pasa desapercibido en estampados como los diseños florales, rayas o cuadros.

En las pasarelas



Para Carolina Quintero, el baby blue se ha venido imponiendo en los últimos años, pero en el 2025 ha tomado aún más fuerza en las pasarelas. Diseñadores y casas de moda como Carolina Herrera, Tom Ford, Loewe, Chloé y Chanel lo han incluido en sus colecciones, y lo han consolidado como uno de los tonos protagonistas de la temporada.

