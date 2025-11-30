Ropa estilo globo: cómo usarla y por qué es tendencia en 2025

Es ideal para estilos románticos y creativos al combinar volumen, movimiento y un encanto moderno.

Las blusas abombadas, las faldas que parecen nubes flotando y los vestidos voluminosos con gran estructura están potenciando la comodidad y el movimiento en los looks femeninos.

La llamativa ropa globo se posiciona con fuerza entre las pasarelas y los outfits street style al conquistar a quienes buscan sobresalir sin perder elegancia.

Esta propuesta invita a explorar nuevas proporciones que se sienten modernas, frescas y absolutamente chic.

Rafaella Mora: Clásico y cómodo

La creadora de contenido de moda Rafaella Mora usa una camisa blanca con mangas globo grandes y llamativas que se convierten en la pieza clave de todo su look.

Eligió combinarla con jeans claros de cintura alta y tacones rojos que aportan un toque de color y sofisticación. El maxi bolso vino tinto suma un toque casual sin restar comodidad. Esta opción es perfecta para un brunch, eventos casuales o una salida informal por la ciudad.

Mishell Arroyo: Elegancia en rojo

La creadora de contenido Mishell Arroyo luce un vestido strapless rojo con falda globo corta y detalles en capas que le dan movimiento y un aire de pasarela. Complementa su look con tacones dorados, bolso crema y accesorios dorados que transmiten elegancia y sofisticación.

El maquillaje en tonos tierra y el peinado recogido con ondas suaves aportan un toque delicado y clásico. Sin duda, es un outfit ideal para eventos nocturnos, shows o una cena especial.

Mar Rendón: Aire Rockero y urbano



La cantante Mar Rendón muestra a la perfección que es posible unirse a las tendencias sin perder su propio estilo. En esta ocasión, ella eligió sobresalir en los Latim Grammy 2025 con un maxi vestido celeste estilo globo en la parte inferior con una larga cola del mismo tono.

Las brillantes botas negras dieron un contraste al look y su cabello fue el elemento estrella al dar un guiño de feminidad a todo el estilismo.

Shany Nadan: Romántica atemporal



La actriz Shany Nadan luce un vestido negro largo con mangas globo que se abren como grandes pétalos en sus brazos junto a un escote profundo que aporta dramatismo sin perder delicadeza.

Acompaña esta prenda con un bolso pequeño brillante y joyería pequeña para que el vestido sea el centro de atención.

Es un look atemporal ideal para eventos, cenas o galas nocturnas en donde prima la elegancia.

Tendencia en Hollywood

La ropa globo también ha conquistado a las celebridades internacionales. Zendaya fue una de las primeras en reafirmar el poder de esta silueta al llevar una falda globo durante la presentación de la colección Crucero 2025 de Louis Vuitton, demostrando cómo el volumen puede sentirse moderno y sofisticado.

En el Festival de Cine de Venecia 2025, Emma Stone apostó por una propuesta aún más artística: un vestido corto con falda globo delicada, acompañado por una sobrefalda larga que añadía dramatismo y movimiento en la alfombra roja.

Nubes en las pasarelas



La silueta globo no solo domina el street style, también ha encontrado espacio en las pasarelas del 2025.

La diseñadora Simone Rocha la llevó al terreno más romántico con vestidos y faldas voluminosas que recuerdan al clásico estilo burbuja.

Por su lado, la casa de moda Loewe apostó por estructuras amplias y formas redondeadas en sus propuestas primavera verano, dándole un giro artístico a la tendencia.

Y la firma Chloé integró versiones más bohemias y ligeras que funcionan para el día a día. Juntas, estas firmas confirman que el volumen es el protagonista de la temporada.

Una tendencia con historia



Este estilismo no nació en 2025. Tiene raíces en los años 80, cuando diseñadores como Vivienne Westwood y Christian Lacroix impulsaron faldas voluminosas, mini crinolinas y siluetas amplias que definieron la estética maximalista de la época.

Hoy, ese espíritu regresa con fuerza y se adapta a un estilo más moderno, ligero y femenino. Así lo explica la asesora de imagen Andrea Astorga al resaltar que “estaban en tendencia en Europa desde el 2023, pero este año ganó fuerza en Latinoamérica”, consolidando su retorno global y demostrando que el volumen siempre encuentra la forma de reinventarse.

A lucirla según su silueta



Astorga explica que las faldas globo funcionan especialmente bien para quienes tienen cuerpo de triángulo invertido, ya que equilibran los hombros más anchos al sumar volumen visual en la parte inferior. Además, este tipo de faldas suelen marcar la cintura, lo que ayuda a definirla y estilizar la silueta.

Cuando el diseño globo está en la parte superior, sobre todo en hombros y mangas, la mirada se dirige naturalmente a esa zona. “Esta opción es ideal para cuerpos tipo triángulo o en V, porque ayuda a equilibrar las caderas más anchas al dar protagonismo a los hombros”. También favorece a las figuras reloj de arena al resaltar su estructura proporcional y, en el caso del cuerpo rectángulo, aporta la sensación de curvas al crear visualmente más volumen en la parte superior.

