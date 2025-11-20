Tendencia del color rojo: por qué domina la moda en las festividades

Es un tono que no pasa de moda porque no es solo un color; es un símbolo de feminidad, fuerza y liderazgo.

A pocas semanas que finalice el año, el rojo vuelve a ocupar el centro de la escena como un clásico que nunca pierde fuerza porque tiene una cualidad magnética: transmite calidez, energía y celebración en un solo vistazo. Además, cada diciembre esta tonalidad reaparece renovada, ya sea con vestidos para las fiestas hasta looks casuales como suéteres o pantalones en tonos cereza que elevan un outfit sin esfuerzo. Es que en Navidad, el rojo recupera su protagonismo natural, ese que mezcla tradición, glamour y un espíritu festivo que conecta con las emociones de la temporada.

Su magnético mensaje

Lissette Monserrate, presidenta de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, explica que el rojo es uno de los colores con mayor poder comunicacional dentro del lenguaje visual. En apariencia, proyecta fuerza, decisión y vitalidad. También está vinculado psicológicamente con la energía y el liderazgo, lo que lo convierte en un recurso estratégico cuando se busca destacar con elegancia, claridad y autoridad.

La experta también añade que, en términos de comunicación personal, el rojo permite transmitir seguridad sin perder cercanía, por eso tantas mujeres lo eligen para presentaciones, negociaciones o momentos en los que necesitan mayor visibilidad. “Funciona como un punto focal natural, aporta sofisticación sin necesidad de excesos y es lo suficientemente versátil para adaptarse a looks casuales, semiformal o formales sin perder impacto”, recalca.

¿Favorece a todos los tonos de piel?

Es considerado un color universal, por lo que puede favorecer a todos los tonos de piel siempre que se elija la temperatura correcta. Monserrate comenta que en pieles cálidas funcionan mejor los rojos anaranjados, tomate o coral. Para pieles frías, los tonos con base azul como el borgoña o el cereza resultan más armoniosos. Y quienes tienen un subtono neutro pueden elegir entre casi todas las variaciones. “La clave está en analizar el subtono y la intensidad para encontrar el matiz que más realce el rostro”.

Cómo combinarlo

Esta tonalidad se adapta con facilidad a múltiples combinaciones. Monserratte señala que “los tonos tierra como camel, arena o café claro crean un resultado cálido y elegante”, mientras que los neutros (blanco, negro, gris, beige o nude) proyectan un estilo más profesional y atemporal. Los azules profundos como el marino o el petróleo aportan un contraste sobrio y corporativo. Y para eventos formales o nocturnos, los metálicos en dorado, plata o champagne se convierten en una alternativa segura y refinada.

En cuanto a estampados, Monserrate recomienda elegirlos con intención. Las rayas finas equilibran el impacto del rojo y el animal print en tonos neutros funciona solo en pequeñas dosis para mantener la elegancia. Las flores delicadas o microestampados son ideales para contextos casuales, y los cuadros tipo tartán aportan estructura y un aire europeo. “Cuando el rojo es protagonista, los estampados deben acompañar sin competir”.

Sarah Alarcón: Glamour romántico

La influencer Sarah Alarcón apuesta por un vestido rojo de textura floral que se convierte en el protagonista absoluto de su outfit. Esta pieza resalta por su volumen delicado y su tono intenso, mientras que el abrigo negro, las medias oscuras y los zapatos cerrados equilibran el conjunto con un aire elegante. Su bolso rojo añade continuidad cromática y refuerza el look sofisticado ideal para paseos o eventos en climas fríos.

Scarlett Córdova: Sexy y elegante

La influencer deportiva Scarlett Córdova luce un mini vestido rojo strapless con drapeado en la cintura que realza la silueta y aportan un aire glamuroso ideal para la noche. El diseño estructurado crea un efecto sofisticado, mientras que los tacones metálicos en tono dorado añaden brillo sin competir con el vestido. Su pelo con ondas sueltas y el maquillaje en tonos cálidos completan un look seductor, moderno y perfecto para una salida especial.

Michelle Katz: Estilo urbano a rayas

La creadora de contenido Michelle Katz combina comodidad y tendencia con un suéter a rayas rojas y café que aporta un toque vibrante al look. Lo complementa con shorts de gamuza en tono chocolate y botines altos de acabado brillante que alargan la silueta. Su bolso en la misma gama cromática crea cohesión y refuerza la propuesta cálida y moderna, perfecta para un día soleado y casual en la ciudad.

Eunice Rivadeneira luce un total look rojo para un evento formal. INSTAGRAM

Eunice Rivadeneira: Poderoso impacto escénico

Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, destaca con un conjunto rojo compuesto por un top asimétrico de una sola manga adornado con flores tridimensionales y un pantalón satinado de pierna ancha del mismo tono. La estructura del outfit crea una silueta poderosa y elegante, ideal para eventos formales. Su bolso beige equilibra la intensidad del rojo y los accesorios discretos permiten que la propuesta floral se mantenga como la protagonista del día.

Celebridades que apuestan por el rojo



En la escena internacional, el rojo también mantiene su reinado. Sabrina Carpenter lo ha llevado en presentaciones y alfombras rojas con un estilo vibrante y juvenil, mientras que Eiza González suele elegirlo para resaltar su elegancia en eventos nocturnos.

Selena Gomez, por su parte, también disfruta lucirlo en sesiones de fotos donde este tono potencia su fuerza y añade un toque clásico y femenino.

