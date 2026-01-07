Coco Gauff lleva a Estados Unidos a las semifinales de la United Cup

La tenista estadounidense salió victoriosa en singles y dobles mixto del torneo que sirve como preámbulo del Australian Open

Coco Gauff, vencedora en su encuentro individual y en el dobles, lideró este miércoles 7 de octubre al equipo de Estados Unidos que accedió a semifinales de la United Cup tras vencer 2-1 a Grecia (2-1) a pesar del triunfo de Stefanos Tsitsipas sobre Taylor Fritz.

El dobles mixto resolvió el enfrentamiento a favor del vigente campeón, que jugará ante el ganador del duelo entre Australia, equipo anfitrión, y Polonia, que logró el objetivo ayer al ganar a Países Bajos de la mano de Hubert Hurkacz e Iga Swiatek.

Así fue el partido

Harrison y Gauff tuvieron que recuperarse del set perdido ante Tsitsipas y Maria Sakkari y vencer en tres sets (4-6, 6-4 y 10-8) para llevar al combinado estadounidense a su objetivo.

Estados Unidos, que aspira a un tercer título en este torneo en los últimos cuatro años, se sostuvo gracias a Gauff, determinante en el tenis como antes lo fue en su duelo individual contra Sakkari a la que venció por 6-3 y 6-2. Sin embargo, la situación del campeón se complicó porque Tsitsipas venció a Taylor Fritz por 6-4 y 7-5. El heleno lleva nueve victorias en once enfrentamientos individuales de la United Cup.

