Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Explosión Azul 2025
La tradicional fiesta del 'Bombillo' tendrá su edición 2026.miguel canales / archivo

Copa del Pacífico y Explosión Azul: lo que prepara Emelec para el 2026

La dirigencia del Bombillo empieza los preparativos para su reconocida noche de presentación y amistosos de pretemporada

La Explosión Azul 2026 parece que se llevará a cabo pese a las complicaciones administrativas y económicas en las que se ve sumido el equipo 'Azul'. Mediante varias filtraciones en redes sociales de parte de periodistas que habitúan cubrir a los guayaquileños, se dio a conocer detalles de lo que será la fiesta de pretemporada de Emelec y una nueva edición de la Copa del Pacífico.

RELACIONADAS

En redes, varios periodistas revelaron a la afición 'Millonaria' varios datos sobre lo que será la Explosión Azul 2026 y la Copa del Pacifico.

Te puede interesar: Damián Díaz se une oficialmente a Guayaquil City

El evento de presentación de la plantilla se daría el próximo 1 de febrero, mientras que su rival está aún por confirmarse, aunque el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya habló sobre un posible 'Clásico del Astillero', tanto en la Explosión Azul como en la Noche Amarilla.

Sebastián Guayasamín

Rally Dakar 2026: Tricolor Sebastián Guayasamín se mete al Top 10

Leer más

“Este año la noche amarilla y la explosión azul según lo que pasó el año pasado tendría que ser clásico del astillero, mucho más si este año Guayaquil es capital americana del deporte” mencionó el burgomaestre.

RELACIONADAS

La Copa del Pacifico, una reconocida competición amistosa de antaño realizada en Guayaquil, tendrá una nueva edición este año 2026. Según información que circula en redes sociales, el torneo empezará el 8 de febrero y terminará el 15 del mismo mes, teniendo como equipos participantes a: Emelec (anfitrión), LDU Portoviejo, Guayaquil City y 9 de octubre. Los cruces se sortearán previo a jugarse el torneo.

La ultima e improvisada Explosión Azul del 2025

Sergio Quintero
Sergio ‘Máquina’ Quintero fue uno de los jugadores presentados en la segunda Explosión Azul del 2025.CÃ©sar MuÃ±oz

El Club Sport Emelec realizó el sábado 7 de junio del 2025 la segunda edición de la "Explosión Azul" del año, evento denominado "La Verdadera Explosión Azul", en el estadio George Capwell. La actividad sirvió para presentar a los nuevos refuerzos del equipo de cara a la segunda etapa de la LigaPro 2025, tras superar una sanción de la FIFA que impedía incorporaciones en el inicio de la temporada.

RELACIONADAS

El evento principal fue un partido amistoso ante Naranja Mekánica, equipo de la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, que finalizó con empate 0-0.

Esta segunda "Explosión Azul" de 2025 se diferenció de la primera, realizada en febrero del mismo año, donde no se pudieron presentar refuerzos debido a restricciones de inscripción de jugadores. 

RELACIONADAS

La dirigencia del club, encabezada por Jorge Guzmán, buscó con esta actividad reconectar con la afición en un momento en que Emelec ocupaba posiciones bajas en la tabla de la LigaPro y poder sacar los fondos requeridos para afrontar la segunda parte de la temporada anterior.

Para más contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Interconexión eléctrica con Perú: licitación de $ 271 millones avanza este mes

  2. UNE denuncia despidos de docentes pese a promesa oficial de estabilidad laboral

  3. Alexandra Arce rompe el silencio tras condena: "Fuimos sentenciados sin pruebas"

  4. Kendry Páez en Francia: ¿por qué el Chelsea analiza prestarlo de nuevo?

  5. Copa del Pacífico y Explosión Azul: lo que prepara Emelec para el 2026

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona vs Athletic: Alineaciones y dónde ver el juego por Supercopa España 2026

  2. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  3. EN VIVO FC Barcelona vs. Athletic: dónde ver la Supercopa de España

  4. Supercopa España 2026: hora y dónde ver Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético

  5. Estiaje Ecuador: Centrales antiguas ponen en riesgo 578,28 MW de generación térmica

Te recomendamos