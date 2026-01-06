Rally Dakar 2026: Tricolor Sebastián Guayasamín se mete al Top 10

El piloto ecuatoriano destaca en la clasificación general tras disputar la tercera etapa de la competencia más extrema

Sebastián Guayasamín y su vehículo del equipo Old Friends en el Rally Dakar 2026.

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, quien compite con el equipo Old Friends, tuvo este martes 6 de enero, un buen día en la tercera etapa del Rally Dakar 2026, tras una exigente jornada de 666 kilómetros con meta en la localidad de Alula.

Guayasamín, que hasta un día antes se ubicaba en le puesto 15, escaló al casillero 10 en la clasificación general de la categoría SSV, colocándose a 1 hora y 17 minutos del puntero, Brock Heger.

Según se pudo conocer al término del recorrido, el piloto ecuatoriano culminó con éxito un complicado trayecto que constó de 412 kilómetros de especial y 315 de enlace, siendo uno de los tres corredores latinos que se ubican dentro de los 10 mejores luego de las primeras tres jornadas.

“Estoy feliz. Se ha conseguido apenas un objetivo, pero faltan muchos días de competencia y muchas rutas que recorrer”, dijo emocionado el tricolor.

Esto es lo que viene para Sebastián Guayasamín

Sebastián Guayasamín asegura que los videojuegos son una alternativa poco utilizada en su deporte. FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

El Dakar 2026 consta de un prólogo y 13 etapas, con un recorrido total cercano a los 8.000 km, de los cuales casi 5.000 km son cronometrados. La ruta forma un gran bucle con inicio y fin en Yanbu, pasando por localidades como Alula, Ha'il, Riad y Wadi Ad Dawasir, e incluye etapas maratón y secciones exigentes en dunas y terrenos rocosos.

El Rally Dakar 2026 continuará el miércoles 7 de enero con la etapa cuatro (526 km), la primera jornada “maratón”, donde los pilotos compiten sin asistencia mecánica de sus equipos, obligándolos a realizar sus propias reparaciones en un campamento temporal.

