Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Sebastián Guayasamín
Sebastián Guayasamín y su vehículo del equipo Old Friends en el Rally Dakar 2026.Cortesía

Rally Dakar 2026: Tricolor Sebastián Guayasamín se mete al Top 10

El piloto ecuatoriano destaca en la clasificación general tras disputar la tercera etapa de la competencia más extrema

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, quien compite con el equipo Old Friends, tuvo este martes 6 de enero, un buen día en la tercera etapa del Rally Dakar 2026, tras una exigente jornada de 666 kilómetros con meta en la localidad de Alula.

RELACIONADAS

Guayasamín, que hasta un día antes se ubicaba en le puesto 15, escaló al casillero 10 en la clasificación general de la categoría SSV, colocándose a 1 hora y 17 minutos del puntero, Brock Heger.

Te puede interesar: Leones FC busca escribir su propia historia en la LigaPro 2026

Según se pudo conocer al término del recorrido, el piloto ecuatoriano culminó con éxito un complicado trayecto que constó de 412 kilómetros de especial y 315 de enlace, siendo uno de los tres corredores latinos que se ubican dentro de los 10 mejores luego de las primeras tres jornadas.

“Estoy feliz. Se ha conseguido apenas un objetivo, pero faltan muchos días de competencia y muchas rutas que recorrer”, dijo emocionado el tricolor.

Esto es lo que viene para Sebastián Guayasamín

Sebastián Guayasamín
Sebastián Guayasamín asegura que los videojuegos son una alternativa poco utilizada en su deporte.FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO
Liga camisetas

Liga de Quito: Así son las nuevas camisetas para la temporada 2026

Leer más

El Dakar 2026 consta de un prólogo y 13 etapas, con un recorrido total cercano a los 8.000 km, de los cuales casi 5.000 km son cronometrados. La ruta forma un gran bucle con inicio y fin en Yanbu, pasando por localidades como Alula, Ha'il, Riad y Wadi Ad Dawasir, e incluye etapas maratón y secciones exigentes en dunas y terrenos rocosos.

RELACIONADAS

El Rally Dakar 2026 continuará el miércoles 7 de enero con la etapa cuatro (526 km), la primera jornada “maratón”, donde los pilotos compiten sin asistencia mecánica de sus equipos, obligándolos a realizar sus propias reparaciones en un campamento temporal. 

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Operativos en Trolebús y Ecovía incautan armas, drogas y artículos ilegales

  2. Robos y muertes en Guayaquil: policías bajo investigación tras videos virales

  3. FC Barcelona vs. Athletic: hora y canales para ver EN VIVO la Supercopa de España

  4. Rally Dakar 2026: Tricolor Sebastián Guayasamín se mete al Top 10

  5. Los gigantes de la IA van tras los estudiantes

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  2. Bono de Desarrollo Humano enero 2026: cronograma de pagos por cédula

  3. Hincapié, el ecuatoriano todoterreno que se tomó el Arsenal en la Premier League

  4. Vivienda en Quito: ¿Dónde conviene comprar o arrendar en 2026?

  5. "Burro curtido": Así fue la intervención de Castillo que suspendió el Pleno

Te recomendamos