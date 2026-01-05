Leones FC busca escribir su propia historia en la LigaPro 2026

El equipo joven y recién ascendido debutará en LigaPro con una base firme de jugares. Exmundialistas los dirigen

El club Leones FC se prepara en la provincia de Imbabura para el inicio de la LigaPro 2026.

Tras ocho años entre la Segunda Categoría y la Serie B, el club Leones FC jugará en este 2026 por primera vez en la Primera División de Ecuador, en la que se ha fijado ya como principal objetivo evitar ser un ‘equipo ascensor’.

Con ese fin, la plantilla, dirigida administrativamente por el exdirectivo de Liga de Quito, Esteban Paz, arma una estructura que le permita competir fuera de la zona de descenso.

“Sí, somos el ‘patito feo’ del fútbol ecuatoriano. Aunque tenemos experiencia como dirigentes, no como equipo de fútbol, ni con el presupuesto de un ‘grande’, nos estamos preparando con mucha ilusión”, mencionó Paz en conversación con Diario EXPRESO.

El directivo, varias veces campeón con los albos (incluido el título de la Copa Libertadores de 2008), admitió que “es un sueño hecho realidad poder jugar en la Serie A”. Y agregó que a pesar de tener condiciones económicas limitadas, sus jugadores demostrarán “de qué están hechos”.

Mundialistas a la cabeza

Dentro de esos preparativos, lo primero que hizo la dirigencia de Paz fue ratificar al cuerpo técnico, liderado por el exdefensor ecuatoriano Geovanny Espinoza. “Es una responsabilidad muy grande la que tenemos”, afirmó.

La Sombra, como es conocido el ahora entrenador, estará acompañado por otras exfiguras del balompié ecuatoriano, como Édison Méndez y Néicer Reasco, asistentes técnicos, además de Johvani Ibarra como preparador de arqueros y Marco Zapata en el puesto de preparador físico.

El hoy DT nacional reemplazó al argentino Juan Manuel Zubeldía en septiembre de 2025, a seis fechas del fin del torneo anterior, para luego conseguir el soñado ascenso como subcampeón del torneo de la Serie B, en el que se coronó Guayaquil City, también ascendido.

Plantilla 2026

Sin confirmar aún los nombres de los que se quedarán o saldrán, EXPRESO conoció que al menos 10 jugadores dejarán la estructura. De ahí que la Sombra ha conversado ya con varios refuerzos nacionales.

Johvani Ibarra (i), Giovanny Espinoza (director técnico), Édison Méndez y Néicer Reasco (asistentes) y Marco Zapata como preparador físico, forman el cuerpo técnico de Leones FC en el debut. Cortesía

Entre los nombres que esperan ser ratificados en las próximas horas están Luis Angulo, Wilmer Godoy, Michael Chalá, Bryan Oña, entre otros.

“La idea es tener un equipo que sea competitivo como lo tuvimos el año anterior, pero mucho más fuerte en todas las zonas”, enfatizó el DT.

Sede e historia

Leones FC consiguió el ascenso jugando en el estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra. Sin embargo, de cara a la LigaPro de este año planea hacer de local en el Jaime Terán Jaramillo, que está en la localidad de Antonio Ante, ubicada a 2,5 kilómetros de la capital de la provincia de Imbabura.

Según datos históricos, el equipo nació en noviembre de 2017 como Leones del Norte, de la mano del empresario Ronald Castro.

Ya a mediados de 2024 pasó a formar parte del grupo encabezado por Esteban Paz, quien adquirió la administración y cambió el nombre a Leones FC, modificando el escudo y cambiando los colores de amarillo y azul, a rojo con blanco. Ahora van tras un nuevo sueño, enfocados en escribir su propia historia.

