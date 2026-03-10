Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirán los trabajadores en Ecuador

El décimo cuarto sueldo 2026 se pagará en marzo para trabajadores de la Costa y Galápagos. Conoce cuánto dinero recibirán

El monto del décimo cuarto sueldo depende del tiempo trabajado durante el año.

Hay un momento del año en el que muchas familias ecuatorianas hacen cuentas con un poco más de calma. Suele coincidir con el inicio de clases, cuando la lista de útiles aparece sobre la mesa y los gastos empiezan a multiplicarse. En ese punto entra en escena el décimo cuarto sueldo, un ingreso adicional que miles de trabajadores esperan cada año.

En 2026, quienes trabajan en relación de dependencia en la Costa y Galápagos recibirán este beneficio en marzo, mientras que en la Sierra y Amazonía el pago se realizará en agosto. La diferencia responde al calendario escolar de cada región.

Aunque a menudo se lo conoce como “bono escolar”, este pago no está limitado a padres de familia. La ley establece que todos los trabajadores bajo relación de dependencia deben recibirlo, sin importar su cargo, salario o si tienen hijos.

¿Hasta cuándo deben pagar el décimo cuarto sueldo en 2026?

El pago del décimo cuarto sueldo en Ecuador tiene fechas límite definidas.

Para 2026, las empresas deberán cancelar este beneficio en los siguientes plazos:

Costa y Galápagos: hasta el 15 de marzo de 2026

Sierra y Amazonía: hasta el 15 de agosto de 2026

La lógica detrás de estas fechas está relacionada con el calendario educativo. En la Costa, el año escolar comienza en abril, mientras que en la Sierra arranca en septiembre.

Además de los trabajadores bajo relación de dependencia, también reciben este ingreso:

Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Pensionistas del Seguro Militar

Pensionistas de la Policía Nacional

Trabajadoras domésticas

Cómo se calcula el décimo cuarto sueldo en Ecuador

El monto del décimo cuarto sueldo 2026 se basa en el Salario Básico Unificado, que este año es de 482 dólares. Ese valor corresponde al monto completo que recibirá un trabajador que haya laborado durante todo el período de cálculo.

Sin embargo, si la persona trabajó menos tiempo, el pago se calcula de manera proporcional. Esto significa que el salario básico se divide entre los 12 meses del año y el resultado se multiplica por los meses que la persona trabajó.

En Ecuador existen dos formas de recibir el décimo cuarto sueldo

Pago acumulado: El trabajador recibe todo el valor en una sola fecha, ya sea en marzo o agosto según la región. Pago mensualizado: El valor se divide en doce partes y se paga cada mes junto con el salario. En este segundo caso, cuando llega marzo o agosto el trabajador no recibe el monto completo, porque ya ha ido cobrando el proporcional mes a mes.

Un beneficio esperado cada año

Para muchos hogares ecuatorianos, el décimo cuarto sueldo representa un alivio en momentos de mayores gastos. Aunque su nombre popular lo vincula con la temporada escolar, en realidad se trata de un derecho laboral que beneficia a millones de trabajadores en el país.

