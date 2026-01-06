Joao Cancelo regresa al Barcelona: ¿una jugada táctica clave para la defensa culé?

El club negocia con el Al Hilal la cesión del portugués y Hansi Flick ya dio el visto bueno. ¿Cómo encajará en el equipo?

El internacional portugués (c) ya jugó en el Barça durante la temporada 2023-2024.

El Barcelona está cerca de cerrar este martes 6 de enero un acuerdo con el Al Hilal saudí para el fichaje del lateral portugués Joao Cancelo en calidad de cedido hasta final de temporada.

Según confirmaron fuentes de la entidad azulgrana, el acuerdo está avanzado y existe el interés de todas las partes para cerrar el regreso del internacional portugués, quien ya jugó en el Barça durante la temporada 2023-2024, esta vez a préstamo del Manchester City.

La entidad catalana prevé inscribir a Cancelo con el margen salarial que liberará la baja de larga duración del central Andreas Christensen -por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda-, sin que este movimiento perjudique el 'fair play' financiero del club.

La estrategia detrás de su llegada

Con la incorporación, el Barcelona responderá a la necesidad de reforzar la línea defensiva, que había reconocido públicamente su entrenador, Hansi Flick. "Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más", declaró el técnico alemán el viernes 2 de enero en rueda de prensa.

Sin Christensen y a la espera de comprobar la evolución del uruguayo Ronald Araujo, convocado para la Supercopa de España que se disputa esta semana en Arabia Saudí tras varias semanas de ausencia por problemas de salud mental, el Barcelona ha contado en los últimos partidos con cinco zagueros del primer equipo -Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde-.

Con la llegada de Cancelo, de 31 años, Flick incorporará a un lateral polivalente y de perfil ofensivo que puede actuar en las dos bandas y en posiciones más adelantadas.

Aprobación técnica

Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, ya dio el ok, pues precisó que supondría "una buena opción", puesto que se trata de "un jugador de calidad".

"Puede jugar en los dos laterales. No está hecho todavía, pero si se hace estaré contento. Tendremos una opción más. También hablamos con el club de la opción de traer un central, pero esta operación tiene sentido. Es una buena opción, un jugador de calidad", explicó el técnico alemán sobre el internacional luso en la víspera del partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club en Yeda (Arabia Saudí).

