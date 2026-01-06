Primer partido de la Selección de Ecuador en 2026: Fecha, rival y sede

La Tricolor tendrá en marzo la última oportunidad para preparar y dejar delineado lo que presentará en el Mundial 2026

Beccacece mencionó tener ya el 80% de la lista que llevará al Mundial 2026 ya consolidada, salvo algún contratiempo.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol arrancará oficialmente su calendario competitivo de 2026 el martes 31 de marzo, enfrentándose a una de las selecciones más consistentes del Viejo Continente: Países Bajos. El escenario elegido para este primer desafío del año es la histórica ciudad de Ámsterdam, donde Ecuador buscará consolidar su preparación de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Además de la selección neerlandesa y a falta de confirmación, la Tricolor también se enfrentaría a Marruecos, en España. Con esos dos partidos cerraría la preparación previa al Mundial.

Fecha, rival y sede confirmados

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Rival: Países Bajos

Sede: Ámsterdam, Países Bajos (estadio aún por confirmar)

Tipo de partido: Amistoso preparatorio rumbo al Mundial 2026

Este compromiso, programado como parte del plan de preparación para la cita mundialista, servirá como prueba de fuego para el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece, quien ha insistido en la importancia de medir al equipo frente a oponentes de alto nivel antes de la gran cita de junio.

Antecedentes entre Ecuador y Países Bajos

La historia entre La Tri y los neerlandeses no es vasta, pero sí interesante:

1 de marzo de 2006 — Holanda venció 1-0 en Ámsterdam, en un amistoso preparatorio para el Mundial de Alemania 2006.

17 de mayo de 2014 — Empate 1-1 en Ámsterdam, con Jefferson Montero y Robin van Persie anotando.

25 de noviembre de 2022 — Otra igualdad 1-1 en el Mundial de Catar 2022, con gol de Enner Valencia para Ecuador.

Con este historial, el enfrentamiento de marzo será el cuarto juego entre ambas selecciones, y aunque aún no se ha registrado una victoria ecuatoriana en la serie, los empates de las últimas ediciones reflejan una evolución competitiva de La Tri frente a un rival de jerarquía mundial.

¡Cómo duele todavía! 🥹



🔙 Hoy se cumplen dos años de este remate de Gonzalo Plata que pudo habernos dado la victoria pero terminó estrellándose en el horizontal.



🇪🇨 Ecuador se medía a Países Bajos en el Mundial de Catar 2022 🇶🇦🏆#HavolineConLaTripic.twitter.com/1DdoW0bWCF — Havoline Deportivo (@havolinedeport) November 25, 2024

Preparación para el Mundial 2026

Este amistoso llega en un año clave para la Selección, pues Ecuador calificó al Mundial 2026, integrado en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, según el sorteo de la fase de grupos.

El debut oficial en el torneo se llevará a cabo el 14 de junio de 2026 contra Costa de Marfil, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) — un partido que marcará el inicio del sueño mundialista sudamericano.

La disputa de este partido amistoso en Europa tiene un propósito claro: exponer al equipo a ritmos y estilos de juego distintos, algo que resulta crucial cuando los rivales de fase de grupos —como los africanos y europeos— presentan constantes desafíos tácticos y físicos.

