Miller Bolaños a Emelec: ¿Cuándo firma el 'Killer' su contrato definitivo?

El delantero ya fue presentado por el Bombillo, pero su inscripción depende de que el club levante las sanciones financieras

Miller Bolaños fue presentado en Emelec el pasado 11 de diciembre de 2025.

Miller Bolaños ha concretado su retorno al Emelec tras su reciente paso por Guayaquil City. El delantero firmó un precontrato por dos temporadas y fue presentado de manera oficial el 11 de diciembre de 2025, un acto que despertó una gran expectativa en la afición azul, ilusionada con volver a ver brillar al Killer en la LigaPro.

Obstáculos financieros pendientes

Si bien el preacuerdo ya está sellado, la firma del contrato definitivo y su inscripción oficial aún dependen de que el club resuelva sus actuales problemas económicos. Emelec mantiene deudas con exjugadores, situación que le impide registrar nuevos fichajes ante la LigaPro y la FIFA. La directiva trabaja contrarreloj para levantar estas sanciones.

Guayaquil City fue el último destino reciente de Bolaños en el fútbol ecuatoriano. cortesía

Bolaños, uno de los referentes del histórico tricampeonato eléctrico entre 2013, 2014 y 2015, ha manifestado su compromiso de aportar experiencia y goles en este momento complejo de la institución.

En el entorno del club confían en que su jerarquía será clave para impulsar la reconstrucción del proyecto deportivo y devolver al equipo al protagonismo.

Un tercer ciclo cargado de ilusión

Este regreso marcará el tercer ciclo de Miller Bolaños con la camiseta de Emelec, reforzando su estrecho vínculo con la hinchada. Los próximos días serán decisivos para que la dirigencia supere los escollos financieros y garantice que el atacante pueda debutar oficialmente desde el arranque de la temporada 2026.

