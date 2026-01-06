Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Miller Bolaños
Miller Bolaños fue presentado en Emelec el pasado 11 de diciembre de 2025.Cortesía

Miller Bolaños a Emelec: ¿Cuándo firma el 'Killer' su contrato definitivo?

El delantero ya fue presentado por el Bombillo, pero su inscripción depende de que el club levante las sanciones financieras

  • Redacción Expreso

Miller Bolaños ha concretado su retorno al Emelec tras su reciente paso por Guayaquil City. El delantero firmó un precontrato por dos temporadas y fue presentado de manera oficial el 11 de diciembre de 2025, un acto que despertó una gran expectativa en la afición azul, ilusionada con volver a ver brillar al Killer en la LigaPro.

(Le puede interesar: LigaPro 2026: Altas y bajas de los equipos para esta temporada)

Obstáculos financieros pendientes

Si bien el preacuerdo ya está sellado, la firma del contrato definitivo y su inscripción oficial aún dependen de que el club resuelva sus actuales problemas económicos. Emelec mantiene deudas con exjugadores, situación que le impide registrar nuevos fichajes ante la LigaPro y la FIFA. La directiva trabaja contrarreloj para levantar estas sanciones.

Mller Bolanños Guayaquil City
Guayaquil City fue el último destino reciente de Bolaños en el fútbol ecuatoriano.cortesía
Liam Rosenior

¿Quién es Liam Rosenior, el nuevo director técnico de Moisés Caicedo en el Chelsea?

Leer más

Bolaños, uno de los referentes del histórico tricampeonato eléctrico entre 2013, 2014 y 2015, ha manifestado su compromiso de aportar experiencia y goles en este momento complejo de la institución. 

En el entorno del club confían en que su jerarquía será clave para impulsar la reconstrucción del proyecto deportivo y devolver al equipo al protagonismo.

RELACIONADAS

Un tercer ciclo cargado de ilusión

Este regreso marcará el tercer ciclo de Miller Bolaños con la camiseta de Emelec, reforzando su estrecho vínculo con la hinchada. Los próximos días serán decisivos para que la dirigencia supere los escollos financieros y garantice que el atacante pueda debutar oficialmente desde el arranque de la temporada 2026.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Miller Bolaños a Emelec: ¿Cuándo firma el 'Killer' su contrato definitivo?

  2. ¿Quién es Liam Rosenior, el nuevo director técnico de Moisés Caicedo en el Chelsea?

  3. CIDH exige medidas urgentes a Ecuador por muertes en la Penitenciaría del Litoral

  4. Narancay Alto, sin obras que mejoren su calidad de vida

  5. José Suing asume su responsabilidad sobre Mario Godoy: "Se equivocó el perfilamiento"

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  2. Bono de Desarrollo Humano enero 2026: cronograma de pagos por cédula

  3. Hincapié, el ecuatoriano todoterreno que se tomó el Arsenal en la Premier League

  4. Stranger Things: ¿Habrá nuevo episodio el 7 de enero? Fans hablan del final verdadero

  5. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

Te recomendamos