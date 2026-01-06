Expreso
Liam Rosenior
Liam Rosenior, entrenador inglés.Cortesía

¿Quién es Liam Rosenior, el nuevo director técnico de Moisés Caicedo en el Chelsea?

El inglés llega desde el Estrasburgo con contrato hasta 2032 y asumirá el reto de liderar el equipo de Stamford Bridge

  • Redacción Expreso

El Chelsea confirmó este martes 6 de enero la contratación de Liam Rosenior como su nuevo director técnico, en reemplazo de Enzo Maresca, quien decidió poner fin a su ciclo en el club londinense el pasado 1 de enero. El estratega inglés asumirá el reto de liderar un proyecto ambicioso en Stamford Bridge, donde uno de sus principales dirigidos será el ecuatoriano Moisés Caicedo, figura clave del mediocampo ‘blue’.

De Estrasburgo a Stamford Bridge

Rosenior, de 41 años, llega procedente del Estrasburgo, equipo francés que mantiene una estrecha relación institucional con el Chelsea al compartir el mismo grupo propietario. Este vínculo facilitó las negociaciones y permitió que el entrenador viajara en las últimas horas a Londres para cerrar su fichaje. Días atrás, el propio técnico había reconocido que las conversaciones estaban avanzadas y que “probablemente” asumiría el cargo.

Un contrato a largo plazo y confianza total

El Chelsea apostó fuerte por Rosenior y le otorgó un contrato hasta el año 2032, una clara señal de confianza en su proyecto deportivo. Bajo su conducción estará Moisés Caicedo, volante ecuatoriano considerado una pieza fundamental en el esquema del club, tanto por su despliegue defensivo como por su liderazgo en la mitad de la cancha.

Liam Rosenior, Kendry Páez
Rosenior dirigió al volante ecuatoriano Kendry Páez en Racing de Estrasburgo.Cortesía

“Siento un gran honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos”, expresó Rosenior en sus primeras declaraciones oficiales. Además, subrayó que su principal objetivo será proteger la identidad del club y construir un equipo que represente esos valores en cada partido.

Jeremy Arévalo

Jeremy Arévalo suma sus primeros minutos con el Stuttgart en Alemania

Su trayectoria como DT y exfutbolista

Rosenior llegó al Estrasburgo en 2024 y logró clasificar al club francés a la Liga Conferencia, destacándose por su trabajo táctico y desarrollo de jóvenes talentos, entre ellos el ecuatoriano Kendry Páez

Previamente, dirigió como interino al Derby County y fue entrenador del Hull City. Como futbolista, tuvo una extensa carrera en Inglaterra defendiendo las camisetas de Hull, Brighton & Hove Albion y Reading, experiencia que hoy traslada a los banquillos de la élite europea.

