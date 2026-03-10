Túneles San Eduardo cerrarán en Guayaquil: horarios y rutas alternas

La ATM anunció el cierre nocturno por trabajos en el sistema de seguridad. Conoce los horarios y desvíos de tránsito

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció el cierre temporal de los túneles San Eduardo, en Guayaquil, durante dos noches consecutivas debido a trabajos de mantenimiento en su sistema de seguridad.

Según informó la entidad, las labores buscan mejorar la cobertura de radiofrecuencia dentro de estas estructuras, lo que permitirá optimizar la comunicación entre las instituciones de respuesta ante emergencias.

El objetivo es fortalecer la operatividad de organismos como el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional cuando se requiera su intervención en los túneles.

Horarios de cierre de los túneles San Eduardo

La ATM detalló que el cierre se realizará en horario nocturno para reducir el impacto en el tráfico vehicular.

Los horarios establecidos son:

Miércoles 11 de marzo: desde las 23:00 hasta las 01:00 del jueves 12 (2 horas).

Jueves 12 de marzo: desde las 23:00 hasta las 04:00 del viernes 13 (5 horas).

Durante estos periodos, los túneles permanecerán completamente cerrados mientras se ejecutan los trabajos técnicos.

Desvíos de tránsito durante los trabajos

La ATM indicó que agentes de tránsito estarán en la zona para redireccionar el flujo vehicular, mientras que las rutas alternas serán:

Los conductores que circulen por la avenida Barcelona serán desviados hacia las avenidas Rodríguez Bonín y Velasco Ibarra.

Quienes transiten por la vía a Daule podrán dirigirse hacia la avenida del Bombero y la avenida Carlos Julio Arosemena.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos y tomar rutas alternas durante los horarios de cierre para evitar retrasos.

