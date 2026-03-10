Anuncian movilizaciones para el viernes 13 de marzo en Ecuador: esto se sabe

Varias organizaciones han confirmado las manifestaciones en Guayaquil, Quito y Cuenca. Protestan contra decisiones de Noboa

En medio de un escenario político marcado por decisiones del Gobierno de Daniel Noboa que han generado cuestionamientos en distintos sectores, organizaciones sociales y sindicales anunciaron nuevas movilizaciones en Ecuador para el próximo 13 de marzo.

En los últimos meses, algunas medidas impulsadas por el presidente Noboa han provocado críticas y debates públicos, lo que ha llevado a diversos colectivos a convocar protestas en varias ciudades del país.

Organizaciones en contra de nuevo acuerdo del Ministerio del Trabajo

La convocatoria surge tras la publicación de un acuerdo del Ministerio del Trabajo del Ecuador que introduce una modalidad laboral con horarios y turnos especiales.

Para los sectores convocantes, esta disposición genera preocupaciones sobre la estabilidad laboral y las condiciones de empleo, por lo que consideran necesario expresar su postura en las calles.

Según dirigentes sindicales, más de 20 organizaciones sociales han confirmado su participación en las manifestaciones. Entre los reclamos principales figuran cuestionamientos a la calidad del empleo y a ciertas reformas impulsadas por el Ejecutivo que, a juicio de los convocantes, afectan a los trabajadores.

Las marchas se realizarán en varias ciudades del país. En Guayaquil, la convocatoria está prevista en el parque Centenario a las 16:00.En Quito, los manifestantes se concentrarán en la Caja del IESS a partir de las 16:00. En Cuenca, el punto de encuentro será el parque San Blas desde las 16:30.

Organizaciones confirman participación en manifestación

El Frente Unitario de Trabajadores también anunció su participación y adelantó que uno de los pedidos será la eliminación de una ley económica urgente que propone cambios en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La normativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen el 70 % de sus presupuestos a inversión.

A esta convocatoria se sumó el dirigente provincial del movimiento Unidad Popular, Alonzo López, quien llamó a la ciudadanía a participar en lo que denominó una “Gran Marcha”. Durante su pronunciamiento, el representante político manifestó: “Si el gobierno va a incumplir la ley y la Constitución, el pueblo ecuatoriano tiene todo el derecho y la obligación de levantarse frente a un gobierno fracasado”.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta convocatoria.

