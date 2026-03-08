Revolución Ciudadana anuncia plantones en todo Ecuador: "A las 5 por la 5"

La Revolución Ciudadana se moviliza en Ecuador tras la suspensión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Con la consigna "A las 5 por la 5", el movimiento correísta convoca a plantones nacionales y anuncia una ofensiva legal con 100,000 demandas para frenar la medida que los inhabilita por nueve meses debido al caso 'Caja Chica'.

¿Qué pasará con la Revolución Ciudadana tras su suspensión?

El movimiento Revolución Ciudadana anunció plantones en todas las provincias de Ecuador para rechazar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender a la organización política. La medida responde a un presunto caso de lavado de activos impulsado por la Fiscalía General del Estado.

Gabriela Rivadeneira, presidenta electa de la organización, señaló que las concentraciones se denominarán "A las 5 por la 5". Los simpatizantes se reunirán en las gobernaciones de cada provincia a las 17:00 para "defender" al movimiento. "La única forma de romper el miedo es actuando en colectivo. Esto nos ayudará a que cada territorio sea un espacio de organización política", afirmó la dirigente.

Gabriela Rivadeneira, presidenta electa de la Revolución Ciudadana, anunció la presentación de más de 100.000 demandas al TCE pro la suspensión del movimiento político. FRANKLIN JACOME/EXPRESO

Ofensiva legal: 100,000 demandas contra el TCE

Además de las movilizaciones, Rivadeneira anunció la presentación de más de 100.000 demandas contra el TCE para exigir el respeto a los derechos políticos de la militancia. Para facilitar este proceso masivo, el movimiento difundirá un formato estándar a través de su herramienta tecnológica: la RC5 App.

Por su parte, el abogado Gabriel Rivera adelantó que presentarán un pedido de nulidad de la suspensión. No obstante, el juez electoral Joaquín Viteri determinó que el proceso seguirá suspendido hasta que finalice la instrucción fiscal del caso o la Fiscalía retire el pedido.

Las claves del caso 'Caja Chica'

El pasado 6 de marzo de 2026, el juez Viteri dispuso la suspensión provisional por nueve meses de la Revolución Ciudadana. La investigación se centra en el caso Caja Chica, que rastrea presuntos recursos ilícitos provenientes de Venezuela.

Según el testimonio de Santiago Díaz, exmiembro del movimiento, el expresidente Rafael Correa supuestamente solicitó el traslado de estos fondos para la campaña de Luisa González en 2023.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!