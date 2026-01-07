Alan Minda: Así llega el ecuatoriano al Atlético Mineiro de Brasil

El extremo tricolor culminó las negociaciones con el 'Galo' y se convertirá en nuevo jugador del equipo brasileño

El Atlético Mineiro brasileño anunció el martes 6 de enero que llegó a un acuerdo con el Cercle Brugge belga para fichar al delantero ecuatoriano Alan Minda, de 22 años. La firma del contrato se producirá una vez pase el reconocimiento médico, informó el conjunto de Belo Horizonte en sus redes sociales.

RELACIONADAS Damián Díaz se une oficialmente a Guayaquil City

O Galo comunica que acertou as bases negociais para a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos.



A assinatura definitiva, tempo de contrato e anúncio oficial acontecem após a realização e aprovação dos exames médicos, em data ainda a ser definida. pic.twitter.com/nhOYicfT1i — Atlético (@Atletico) January 6, 2026

Formado en las categorías inferiores del Independiente del Valle, Minda es internacional con la selección de Ecuador, con la que jugó en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026 y en la Copa América de 2024, y militaba en el Cercle Brugge desde 2023.

Así fue el 2025 de Alan Minda

Alan Minda fue un recurrente seleccionado de Sebastián Beccacece. EFE

El extremo ecuatoriano Alan Minda, de 22 años, completó el año 2025 como uno de los jugadores más regulares del Cercle Brugge en la Jupiler Pro League de Bélgica, club al que llegó en julio de 2023 procedente de Independiente del Valle.

Liga de Quito: Así son las nuevas camisetas para la temporada 2026 Leer más

Durante la temporada 2025/2026 (que abarca parte de 2025), Minda participó en numerosos encuentros, destacando en el último semestre con 18 partidos disputados, en los que anotó 3 goles y proporcionó 3 asistencias. Se consolidó como titular habitual, mostrando versatilidad en posiciones ofensivas por las bandas y contribuyendo con velocidad y desborde al esquema del equipo.

RELACIONADAS COE cierra departamentos médico y técnico por falta de pagos ministeriales

A nivel internacional, Minda mantuvo su presencia en la selección de Ecuador, acumulando convocatorias regulares a lo largo del año en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Alan Minda llegará entre elogios

En una rueda de prensa, el director deportivo del 'Galo', Paulo Bracks, describió este martes a Minda como un jugador "ágil, potente, de uno contra uno y habilidoso", y resaltó su "buena conducción" con la pelota.

Te puede interesar: Leones FC busca escribir su propia historia en la LigaPro 2026

"Será nuestro segundo refuerzo para la temporada de 2026", después de la contratación del lateral Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid, apuntó.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!