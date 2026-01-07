Nuevos refuerzos de Liga de Quito 2026: ¿quién es Alejandro Tobar y cómo juega?

Liga de Quito sumó al volante Alejandro Tobar, el jugador con mayor número de asistencias en la LigaPro 2025

Alejandro Tobar tuvo una destacada campaña con el Deportivo Cuenca en la LigaPro 2025.

Liga de Quito inició el 2026 con una incorporación que ilusiona a los hinchas albos. El martes 6 de enero, el club universitario anunció la llegada de Alejandro Tobar, volante ofensivo que fue una de las grandes figuras de la LigaPro 2025.

Arriba al Rey de Copas como su primer refuerzo de la temporada. Su fichaje responde a una necesidad clara: potenciar la generación de juego y la producción ofensiva de un equipo que apunta a ganar los títulos que se le escaparon en 2025.

Tobar, de 27 años, viene de firmar el mejor año de su carrera profesional con el Deportivo Cuenca. En el conjunto morlaco no solo fue titular indiscutible, sino el eje del funcionamiento ofensivo.

Su impacto quedó reflejado en los números: disputó 40 partidos oficiales en la LigaPro 2025, registró 12 asistencias —la mayor cifra del torneo— y marcó 12 goles, convirtiéndose además en el máximo anotador del Expreso Austral. Un rendimiento completo para un mediocampista, capaz de crear, asistir y finalizar.

Las estadísticas individuales respaldan su gran campaña. Según el portal especializado Sofascore, Tobar fue elegido como el mejor futbolista de la LigaPro 2025, con una calificación promedio de 7,43 sobre 10. Este puntaje refleja su regularidad a lo largo del año y su influencia constante en los partidos, tanto en fase ofensiva como en la construcción del juego desde el mediocampo.

Así juega Alejandro Tobar

Más allá de goles y asistencias, Tobar destacó por su lectura de juego, precisión en el pase final y capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave. En Cuenca fue el encargado de conducir los ataques, ejecutar balones detenidos y liderar al equipo dentro del campo, consolidándose como uno de los volantes más determinantes del campeonato

Dobleteeee de Tobar 🤪😎@DCuencaOficial y el gol de la tranquilidad para el equipo morlaco. #LigaProEcuabet conectada x #Xtrim 📲 pic.twitter.com/E3Z4ILoBui — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) February 22, 2025

Antes de su explosión en 2025, Tobar tuvo pasos con poca continuidad en Aucas, Independiente Juniors y Atlético Huila de Colombia, donde no logró consolidarse ni sumar muchos minutos. Fue en Deportivo Cuenca donde finalmente encontró el contexto ideal para mostrar todo su potencial.

Con confianza, continuidad y libertad para jugar, Tobar se convirtió en el motor del equipo y en uno de los futbolistas más influyentes del torneo ecuatoriano. Ahora, el volante afronta un nuevo desafío en Liga de Quito, un club con mayores exigencias y objetivos ambiciosos. “Es un orgullo vestir la camiseta del rey de copas y voy a ir con la ilusión de ser campeón”, afirmó tras oficializarse su llegada.

Tobar y el zaguero Luis Segovia son las primeras incorporaciones de los albos que también buscan reforzar la delantera con el extremo Janner Corozo, quien tiene contrato con Barcelona SC y quiere dejar el club amarillo.

